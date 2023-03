Środa to kolejny dzień protestów we Francji przeciwko reformie emerytalnej. Demonstranci wyszli na ulice między innymi w Paryżu i Montpellier. Prezydent Emmanuel Macron udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym wyraził nadzieję, że nowa ustawa wejdzie w życie do końca roku. Jego wystąpienie spotkało się z krytyką ze strony opozycji i części protestujących środowisk. - Ten prezydent nie rozumie Francuzów - stwierdził sekretarz Partii Socjalistycznej Olivier Faure.