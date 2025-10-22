Logo strona główna
Świat

Luwr znowu otwarty. Po trzech dniach od kradzieży

Źródło: TVN24
Luwr został ponownie otwarty po kradzieży, do której doszło w niedzielę - podała agencja Reutera. Łupem złodziei padła historyczna biżuteria, której wartość szacuje się na 88 milionów euro.

Luwr został zamknięty po kradzieży, do której doszło w niedzielę. Złodzieje skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów, wśród których była tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona dwoma tysiącami diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

W środę, po trzech dniach od włamania, otwarto muzeum ponownie - poinformował Reuters.

Źródło: Mohammed Badra/PAP/EPA

Kradzież w Luwrze

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, któym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"

"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"

BIZNES
Nie tylko Luwr, wcześniej okradziono inne paryskie muzeum

Nie tylko Luwr, wcześniej okradziono inne paryskie muzeum

Prowadząca sprawę napadu na Luwr paryska prokurator Laure Beccuau poinformowała, że wartość skradzionych klejnotów szacowana jest na 88 milionów euro. Podkreśliła jednak, że te szacunki nie oddają ich wartości historycznej dla Francji. Sprawcy nadal pozostają na wolności.

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mohammed Badra/PAP/EPA

FrancjaParyżLuwr
