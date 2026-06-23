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Świat

Dzieci miały wejść do auta po powrocie mamy z zakupów. Nie żyją

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Nagrzany samochód na słońcu
Jak reagować, kiedy dziecko jest pozostawione w zamkniętym samochodzie w upalny dzień?
Źródło zdj. gł.: sommthink/Shutterstock
W znacznej części Europy panują rekordowe upały. Wydano najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne, a służby apelują o szczególną ostrożność. Mimo to są już pierwsze ofiary ekstremalnych temperatur. We Francji w rozgrzanym samochodzie zmarło dwoje dzieci. Podobne tragedie miały miejsce w Niemczech i Hiszpanii.

W poniedziałek we francuskim Carpentras zmarło dwoje dzieci w wieku dwóch i czterech lat. U obojga doszło do zatrzymania krążenia. Mimo interwencji ratowników ich życia nie udało się uratować - podały lokalne media. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że dzieci weszły do samochodu zaparkowanego na podjeździe po powrocie matki z zakupów i się tam zamknęły. - Przyczyna śmierci jest nadal badana, ale dominującą teorią jest fala upałów - powiedziała agencji AFP prokurator Carpentras, Helene Mourges. W poniedziałek w tamtych stronach temperatura w cieniu wynosiła 32,7 stopnia Celsjusza. O godzinie 16.00 termometr wskazywał 39 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosiła 42,3 stopnia Celsjusza.

Podobne tragedie zdarzyły się też w innych miejscach. 18 czerwca 20-miesięczna dziewczynka zmarła w samochodzie na parkingu w Schorndorf koło Stuttgartu w Niemczech. Ciało znalazła matka. Próbowała dziecko reanimować - twierdzi policja. "Prawdopodobnie zapomniała o dziecku pozostawionym w samochodzie na wiele godzin" - podał portal niemieckiego nadawcy Suedwestrundfunk (SWR).

Z kolei w maju miasto Brion w Hiszpanii ogłosiło dwudniową żałobę po śmierci dwuletniej dziewczynki, która zmarła w rozgrzanym samochodzie. Jak donosiły lokalne media, ojciec prawdopodobnie zapomniał zawieźć dwulatkę do żłobka i pozostawił ją w pojeździe, a sam poszedł do pracy.

Dziecko i samochód - o czym pamiętać

Przerażające statystyki dotyczące śmierci dzieci pozostawionych w rozgrzanych samochodach przedstawiono w USA. Według portalu edukacyjnego No Heat Stroke w ciągu ostatnich 28 lat w rozgrzanych samochodach w zmarło w tym kraju 1051 dzieci (dane po raz ostatni aktualizowano w poniedziałek). Ponad połowa z nich została nieświadomie pozostawiona przez opiekunów - podaje Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA). Takie dane przedstawiła w tym tygodniu również Amber Rollins z organizacji pozarządowej Kids and Car Safety w rozmowie z telewizją FOX13. Rollins dodała jednak, że w jednym na cztery przypadki dziecko samo wchodzi do samochodu, a potem nie może się z niego wydostać.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w czasie upałów? NHTSA na swojej stronie radzi:

  • Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w samochodzie. Opuszczenie szyb lub zaparkowanie w cieniu nie wpływa na zmianę temperatury w pojeździe.
  • Wyrób w sobie nałóg sprawdzania wnętrza samochodu przed zamknięciem go.
  • Poproś opiekuna o telefon, jeśli twoje dziecko nie pojawi się w przedszkolu, żłobku czy szkole zgodnie z planem.
  • Przechowuj klucze do samochodu poza zasięgiem dzieci i naucz je, że samochód to nie jest miejsce do zabawy.

Jak nagrzewa się samochód

Eksperci podkreślają, że w czasie zaledwie kilkunastu minut w 30-stopniowym upale wnętrze samochodu osobowego może nagrzać się do 40 stopni Celsjusza, a po godzinie niektóre elementy wyposażenia pojazdu potrafią nagrzać się do ponad 60 stopni Celsjusza.

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Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski
Źródło: France Info, SWR, ABC7, tvn24.pl
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Tagi:
Upałdzieckodziecisamochódbezpieczeństwolato
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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