Rozpoczął się proces Joela Le Scouarneca, byłego chirurga oskarżonego o seksualne wykorzystanie 299 osób, głównie nieletnich. Podstawę zarzutów stanowią pamiętniki Francuza, w których opisywał on, jak molestował i gwałcił pacjentów. Już pierwszego dnia lekarz przyznał się przed sądem do większości przestępstw. Osobną sprawę wszczęto wobec instytucji i osób, które nie zapobiegły jego działaniom.

Chirurg miał skrzywdzić setki dzieci

Już pierwszego dnia rozprawy Le Scouarnec przyznał się do większości zarzucanych mu przestępstw. - Dopuściłem się okropnych czynów - powiedział przed sądem 74-latek. - Doskonale zdaję sobie sprawę, że rany (które zadałem - red.) są nieusuwalne i nieodwracalne, i że nie mogę cofnąć czasu - stwierdził, dodając, że jest on winien ofiarom "wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny".

W pamiętnikach opisywał, jak molestował i gwałcił pacjentów

Notatki te stanowią podstawę materiału dowodowego wykorzystanego do postawienia byłemu lekarzowi zarzutów. Łącznie jest on oskarżony o 111 gwałtów i 189 napaści seksualnych, które miał popełnić na 158 chłopcach i 141 dziewczynkach. Jak wynika z zapisków Francuza, był on dumny z faktu, iż nigdy go nie złapano. Zgodnie z zawartą w pamiętnikach relacją, dużej części przestępstw miał się on dopuszczać w momencie, gdy jego pacjenci pozostawali pod wpływem narkozy.