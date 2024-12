Problemy w Wiosce Świętego Mikołaja. "Nie ma już nad tym kontroli"

Jak informuje CNN, w mieście Rovaniemi w środkowej Finlandii turystyka rozwija się w zawrotnym tempie. Tylko do położonej w stolicy Laponii Wioski Świętego Mikołaja co roku przyjeżdża 600 tysięcy osób, a najwięcej odwiedza ją w okresie świątecznym. Amerykańska stacja informacyjna wskazuje, że z napływu turystów cieszą się właściciele hoteli i restauracji, a także urzędnicy miejscy, ponieważ urlopowicze przynoszą miastu dużo pieniędzy. Jednak nie wszystkich mieszkańców 60-tysięcznego Rovaniemi to zjawisko cieszy. ZOBACZ TEŻ: Hiszpańskie miasto apeluje do turystów: zakładajcie ubrania - Martwi nas nadmierny wzrost turystyki. Turystyka rozwinęła się tak szybko, że nie ma już nad nią kontroli - powiedział CNN 43-letni Antti Pakkanen, fotograf i członek jednej z organizacji zrzeszającej mieszkańców miasta, która we wrześniu zorganizowała wiec przeciwko "nadmiernej turystyce". Stacja podaje, że w 2023 roku w Rovaniemi odnotowano 1,2 miliona nocujących turystów, co stanowi rekord w historii miasta i wzrost o prawie 30 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Mimo to Tiina Maatta, dyrektorka hotelu Original Sokos w Rovaniemi, przewiduje, że rok 2024 przyniesie kolejny rekord.