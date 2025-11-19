Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

"Nowy plan" zakończenia wojny Rosji. "Bardzo wygodny dla Putina"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
"Pokój zależy od nas wszystkich"
Źródło: Reuters
"Financial Times", powołując się na swoje źródła, podaje, że przedstawiciele USA i Rosji opracowali nowy plan zakończenia wojny Rosji w Ukrainie. Wedle nowych założeń Moskwie miałaby zostać przyznana część wschodniej Ukrainy, nad którą obecnie nie ma kontroli.

Dwie osoby bliskie negocjacjom pokojowym w Ukrainie poinformowały, że nowe 28-punktowe porozumienie pokojowe zostało przekazane Kijowowi w tym tygodniu przez specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve'a Witkoffa. Polityk spotkał się w Miami z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, byłym ministrem obrony Rustemem Umierowem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Nie chce ani rozejmu, ani zamrożenia konfliktu". Dla Putina to "nowe problemy"

"Według osób mających bezpośrednią wiedzę o dokumencie, plan wymaga od Ukrainy oddania części wschodniego Donbasu, w tym terenów znajdujących się obecnie pod kontrolą Kijowa, oraz zmniejszenia liczebności sił zbrojnych o połowę" - pisze "FT".

Według źródeł brytyjskiej gazety, Rosja i USA wezwały prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do przyjęcia planu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Źródło: JAVIER LIZON/PAP/EPA

Portal Axios, który podał tę informację jako pierwszy, doprecyzował, że Ukraina obecnie kontroluje około 12 procent terytorium Donbasu. Plan zakłada, że region ten po wycofaniu się wojsk ukraińskich znajdowałby się pod kontrolą Rosji, ale byłby uważany za strefę zdemilitaryzowaną, gdzie nie mogłyby stacjonować rosyjskie wojska.

Axios ustalił też, że w obwodzie chersońskim i zaporoskim, obecne linie frontu zostałyby w większości zamrożone, a Rosja zwróciłaby część okupowanego terenu po negocjacjach.

"FT" zwrócił uwagę, że "w dokumencie wezwano Ukrainę do ograniczenia kluczowych zasobów uzbrojenia, uwzględniono także wycofanie amerykańskiej pomocy wojskowej, co ma duże znaczenie dla obronności kraju".

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN, lipiec 2025
Rosjanie "wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić"
Ukraina. Detonacja ładunku w obwodzie charkowskim
Tyle ma oddać Ukraina. Wiadomość z Moskwy
Władimir Putin
Rozmowy pokojowe. Rosja nie pozostawia wątpliwości

"Piłka jest po stronie Zełenskiego"

Plan zakłada także, uznanie języka rosyjskiego za oficjalny język państwowy w Ukrainie i nadanie oficjalnego statusu lokalnemu odłamowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jedno ze źródeł, które zapoznało się z treścią dokumentu, stwierdziło, że jest on "mocno sprzyjający Rosji", inna osoba nazwała go "bardzo wygodnym dla Putina".

"Urzędnicy w Kijowie, którzy zostali poinformowani o planie, stwierdzili, że jest on ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla i że bez wprowadzenia znaczących zmian jest on nie do przyjęcia dla Ukrainy" - czytamy w dzienniku.

Dwa źródła cytowane przez portal ujawniły, że wysiłki amerykańskich urzędników w negocjacjach są wspierane przez Turcję i Katar.

- Teraz będziemy czekać. Piłka jest po stronie Zełenskiego - skomentował sytuację jeden z amerykańskich urzędników, cytowany przez Axios. W jego opinii prezydent Ukrainy może przyjechać do Waszyngtonu, aby omówić nowy plan USA.

pc

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JAVIER LIZON/PAP/EPA

UkrainaWołodymyr ZełenskiRosjaUSAWojna w Ukrainie
