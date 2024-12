FBI prowadzi dochodzenie w sprawie dużych dronów, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni przelatywały nad centralną częścią New Jersey - informują amerykańskie media.

Stacja ABC News, powołując się na FBI podaje, że wzdłuż rzeki Raritan w stanie New Jersey "zaobserwowano grupę obiektów", które "wyglądają na drony". Są one większe od zwykłych dronów używanych przez hobbystów, a obawy budzą ze względu na niedużą odległość w jakiej znalazły się zarówno od obiektów wojskowych, jak i pola golfowego w Bedminster należącego do prezydenta elekta Donalda Trumpa - czytamy.