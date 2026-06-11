Świat Fałszywy alarm i ewakuacja w Pentagonie. "Niebezpieczne substancje" Oprac. Mikołaj Stępień |

Widok na Pentagon z lotu ptaka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Wikipedia

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Jak podała w czwartek stacja CNN, powołując się na trzy źródła, część pięter i korytarzy Pentagonu zamknięto, a z innych ewakuowano ludzi z powodu "incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji".

Niedługo później stacja podała, że zamknięcie i ewakuacja były skutkiem fałszywego alarmu.

Rzecznik resortu Sean Parnell informował wcześniej o wykryciu problemu z jakością powietrza. "Pentagon dysponuje zaawansowanymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Systemy te wykryły problem z jakością powietrza, co wymagało podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego charakteru" - przekazał w wiadomości e‑mail wysłanej CNN.

"Departament wdraża standardowe procedury ochronne, w tym nakaz pozostania na miejscu dla obszaru objętego zdarzeniem. Na miejscu znajdują się zespoły reagowania, gotowe do udzielenia wsparcia osobom przebywającym w budynku" - zaznaczał Parnell.

Akcja służb w Pentagonie

Służby pożarnicze i ratunkowe hrabstwa Arlington przekazały we wpisie na X, że strażacy badali w Pentagonie incydent z udziałem niebezpiecznych materiałów.

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026 Rozwiń

Inne źródło przekazało, że ratownicy byli wyposażeni w maski gazowe i kombinezony ochrony chemicznej - poinformowała CNN. Jak podała stacja, w wiadomości wysłanej przez zespół ochrony Pentagonu zaznaczono, że konieczne są dodatkowe badania w celu ustalenia przyczyny problemu.

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