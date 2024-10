Sankcje nałożone przez Londyn dotyczą kilku agencji PR i ich personelu wyższego szczebla, które według brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych były częścią siatki dezinformacyjnej "powszechnie znanej jako Doppelganger". Doppelganger, czyli Sobowtór to wywodząca się z Rosji kampania mająca na celu manipulowanie opinią publiczną, osłabianie poparcia dla Ukrainy , tworzenie podziałów między krajami wspierającymi Ukrainę oraz promowanie rosyjskiej propagandy.

Dezinformacja Kremla

- Putin jest tak zdesperowany, by podważyć europejskie wsparcie dla Ukrainy, że ucieka się do nieudolnych i nieskutecznych prób podsycania niepokoju - stwierdził w poniedziałek minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy. - Dzisiejsze sankcje stanowią jasny komunikat: nie będziemy tolerować waszych kłamstw i ingerencji i będziemy was ścigać - dodał minister.