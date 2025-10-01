Ewakuacja, stan wyjątkowy i przechwytywanie. Aktywiści flotylli Sumud w drodze do Strefy Gazy

Globalna Flotylla Sumud Źródło: Reuters

Międzynarodowa Flotylla Sumud płynie do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Około godziny 19 czasu polskiego jej organizatorzy informowali, że znajdują się około 80 mil morskich od wybrzeża Strefy Gazy oraz, że z jej pokładów turecka marynarka wojenna ewakuowała 11 osób. "Nasze siły morskie ewakuowały 11 osób, w tym troje obywateli Turcji, którzy zwrócili się o pomoc" - potwierdziło tureckie ministerstwo obrony. Dodano, że osoby te "bezpiecznie dotarły na brzeg".

Trasa Globalnej Flotylli Sumud

Około godziny 19.30 flotylla przekazała, że w jej okolicy dostrzeżono około 20 izraelskich okrętów wojennych. "Izraelska marynarka wojenna rozpocznie przechwytywanie łodzi z flotylli Global Sumud w ciągu godziny. Na pokładach jednostek ogłoszono stan wyjątkowy" - przekazano wtedy.

Przed godziną 20 flotylla Sumud poinformowała na X o rozpoczęciu przez Izrael "przechwytywania jej jednostek".

Tel Awiw już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zbliżenie się flotylli do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Międzynarodowa flotylla, także z udziałem Polaków

Wcześniej w środę Włochy i Grecja zaapelowały do władz Izraela, by zagwarantowały bezpieczeństwo międzynarodowej flotylli, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Szefowie MSZ obu krajów wezwali też aktywistów, by zaakceptowali gotowość pośrednictwa w dostarczeniu pomocy, jaką zaoferował Łaciński Patriarchat Jerozolimy.

Władze Izraela wielokrotnie powtarzały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy, objętej blokadą morską.

Globalna Flotylla Sumud

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".