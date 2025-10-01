Logo strona główna
Świat

Ewakuacja, stan wyjątkowy i przechwytywanie. Aktywiści flotylli Sumud w drodze do Strefy Gazy

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: Reuters
Organizatorzy flotylli Sumud, która płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, poinformowali, że wojsko Izraela rozpoczęło przechwytywanie jej jednostek. Wcześniej na ich pokładach ogłoszono stan wyjątkowy. Izrael zapowiadał, że nie przepuści aktywistów.

Międzynarodowa Flotylla Sumud płynie do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Około godziny 19 czasu polskiego jej organizatorzy informowali, że znajdują się około 80 mil morskich od wybrzeża Strefy Gazy oraz, że z jej pokładów turecka marynarka wojenna ewakuowała 11 osób. "Nasze siły morskie ewakuowały 11 osób, w tym troje obywateli Turcji, którzy zwrócili się o pomoc" - potwierdziło tureckie ministerstwo obrony. Dodano, że osoby te "bezpiecznie dotarły na brzeg".

Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters

Około godziny 19.30 flotylla przekazała, że w jej okolicy dostrzeżono około 20 izraelskich okrętów wojennych. "Izraelska marynarka wojenna rozpocznie przechwytywanie łodzi z flotylli Global Sumud w ciągu godziny. Na pokładach jednostek ogłoszono stan wyjątkowy" - przekazano wtedy.

Przed godziną 20 flotylla Sumud poinformowała na X o rozpoczęciu przez Izrael "przechwytywania jej jednostek".

Tel Awiw już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zbliżenie się flotylli do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Międzynarodowa flotylla, także z udziałem Polaków

Wcześniej w środę Włochy i Grecja zaapelowały do władz Izraela, by zagwarantowały bezpieczeństwo międzynarodowej flotylli, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Szefowie MSZ obu krajów wezwali też aktywistów, by zaakceptowali gotowość pośrednictwa w dostarczeniu pomocy, jaką zaoferował Łaciński Patriarchat Jerozolimy.

Władze Izraela wielokrotnie powtarzały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy, objętej blokadą morską.

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

