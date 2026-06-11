Świat Szwedzkie więzienia są przepełnione. Część osadzonych odeślą na drugą stronę Bałtyku Oprac. Ewa Żebrowska |

Szwecja dostosowuje więzienia pod 13-latków Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Szwecja zmagająca się z przepełnieniem więzień znalazła rozwiązanie w postaci dzierżawienia cel dla osadzonych poza granicami swojego kraju. W środę 10 czerwca estoński parlament zatwierdził nowelizację ustawy zezwalającej na przyjęcie więźniów zagranicznych oraz ratyfikował umowę dzierżawy więzień.

Obecnie w estońskich więzieniach jest ponad trzy tys. miejsc dla osadzonych, z czego zajęta jest niewiele ponad połowa, bo 1,7 tys. Według estońskiego resortu sprawiedliwości pierwsi osadzeni ze Szwecji mają trafić do więzienia w Tartu już w sierpniu. Estoński zakład karny będzie zapełniany stopniowo, w tempie do stu osadzonych na kwartał. Według estońskich mediów obecni więźniowie z Tartu zostaną przeniesieni do zakładów karnych w Viru i Tallinie.

Estonia przyjmie więźniów ze Szwecji

Estońska służba więzienna planuje zatrudnić w ciągu roku ponad trzystu nowych pracowników, którzy zajmą się szwedzkimi więźniami w Tartu - informuje publiczna telewizja Eesti Rahvusringhaaling. Podaje też szczegóły umowy między krajami. Szwecja zapłaci Estonii 30,6 mln euro (w przeliczeniu ponad 130 mln zł) rocznie za maksymalnie 300 więźniów i 8,5 tys. euro (36 tys. zł) miesięcznie za każdego kolejnego więźnia.

Przeniesieni do Estonii mają być przede wszystkim mężczyźni odbywający dłuższe wyroki, skazani zazwyczaj za przestępstwa związane z przemocą lub narkotykami. Umowa nie obejmie skazanych za przestępstwa terrorystyczne, a także tych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że będą kontynuować popełnianie przestępstw w trakcie odbywania kary.

Opozycja obiecała zerwanie umowy ze Szwecją, jeśli dojdzie do władzy - podaje Eesti Rahvusringhaaling.

Redagował AM