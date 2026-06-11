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Świat

Szwedzkie więzienia są przepełnione. Część osadzonych odeślą na drugą stronę Bałtyku

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więzienie
Szwecja dostosowuje więzienia pod 13-latków
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Estoński parlament przegłosował nowelizację ustawy, która umożliwi przyjęcie do tamtejszego więzienia osadzonych ze Szwecji. Skandynawski kraj zmaga się z przeciążeniem systemu więziennictwa, tymczasem Estonia ponosi wysokie koszty utrzymania pustych cel z uwagi na spadającą liczbę więźniów.

Szwecja zmagająca się z przepełnieniem więzień znalazła rozwiązanie w postaci dzierżawienia cel dla osadzonych poza granicami swojego kraju. W środę 10 czerwca estoński parlament zatwierdził nowelizację ustawy zezwalającej na przyjęcie więźniów zagranicznych oraz ratyfikował umowę dzierżawy więzień.

Obecnie w estońskich więzieniach jest ponad trzy tys. miejsc dla osadzonych, z czego zajęta jest niewiele ponad połowa, bo 1,7 tys. Według estońskiego resortu sprawiedliwości pierwsi osadzeni ze Szwecji mają trafić do więzienia w Tartu już w sierpniu. Estoński zakład karny będzie zapełniany stopniowo, w tempie do stu osadzonych na kwartał. Według estońskich mediów obecni więźniowie z Tartu zostaną przeniesieni do zakładów karnych w Viru i Tallinie.

Estonia przyjmie więźniów ze Szwecji

Estońska służba więzienna planuje zatrudnić w ciągu roku ponad trzystu nowych pracowników, którzy zajmą się szwedzkimi więźniami w Tartu - informuje publiczna telewizja Eesti Rahvusringhaaling. Podaje też szczegóły umowy między krajami. Szwecja zapłaci Estonii 30,6 mln euro (w przeliczeniu ponad 130 mln zł) rocznie za maksymalnie 300 więźniów i 8,5 tys. euro (36 tys. zł) miesięcznie za każdego kolejnego więźnia.

Przeniesieni do Estonii mają być przede wszystkim mężczyźni odbywający dłuższe wyroki, skazani zazwyczaj za przestępstwa związane z przemocą lub narkotykami. Umowa nie obejmie skazanych za przestępstwa terrorystyczne, a także tych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że będą kontynuować popełnianie przestępstw w trakcie odbywania kary.

Opozycja obiecała zerwanie umowy ze Szwecją, jeśli dojdzie do władzy - podaje Eesti Rahvusringhaaling.

Redagował AM

Źródło: PAP, Eesti Rahvusringhaaling
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Tagi:
EstoniaSzwecjaWięziennictwo
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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