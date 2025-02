Sztuczna inteligencja głównym tematem szczytu

W wystąpieniu kończącym pierwszy dzień szczytu Macron zapowiedział, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi we wtorek "europejską strategię" dotyczącą AI. Będzie to "wyjątkowa możliwość dla Europy, by przyspieszyć, by uprościć regulacje, pogłębić wspólny rynek i inwestować w moce obliczeniowe" - zaznaczył.