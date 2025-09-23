Logo strona główna
Świat

"Zgadnij co. Wszystko zamknęli". Macron nie mógł przejść, wykonał telefon

macron
Emmanuel Macron w siedzibie ONZ
Źródło: Reuters
Prezydent Francji Emmanuel Macron nie mógł przejść przez ulicę w Nowym Jorku z powodu przejazdu kolumny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa - przekazał francuski serwis Brut. Na opublikowanym nagraniu widać - podaje portal - jak Macron dzwoni do Trumpa i mówi: - Zgadnij co. Czekam na ulicy, bo wszystko jest zamknięte dla ciebie.

Serwis Brut napisał we wtorek, że zarejestrował "nietypową scenę" na ulicach Nowego Jorku. Jak opisał, prezydent Francji Emmanuel Macron został zatrzymany na kilka minut przez policję, gdy opuścił siedzibę ONZ, z powodu przejazdu kolumny prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na opublikowanym przez Brut nagraniu widać, jak Macron rozmawia z policjantem. - Bardzo mi przykro, panie prezydencie, wszystko jest obecnie zablokowane - mówi funkcjonariusz.

W pewnym momencie widać prezydenta Francji z telefonem komórkowym przy uchu. Według serwisu Brut francuski prezydent zadzwonił do Trumpa. "Jak się masz? Zgadnij co, czekam na ulicy, bo wszystko zamknęli dla ciebie (przez twój przejazd - red.)" - mówi na nagraniu Macron.

Ostatecznie prezydent przez 30 minut miał kontynuować spacer ulicami Nowego Jorku. Na kolejnych ujęciach nagrania widać, jak robi sobie zdjęcia z ludźmi. Mężczyzna, z którym się fotografuje, całuje prezydenta w głowę.

Sytuację, powołując się na serwis Brut, opisały francuskie dzienniki "Le Figaro" i "Le Parisien" oraz portal francuskiej telewizji BFMTV.

Macron na szczycie ONZ: Francja uznaje niepodległość Palestyny

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek na szczycie ONZ w Nowym Jorku, że Francja oficjalnie uznaje państwo palestyńskie. - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować możliwość rozwiązania dwupaństwowego, w którym Izrael i Palestyna będą żyć obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie - powiedział prezydent Francji.

Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie

pc

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: Brut, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/brutofficiel

