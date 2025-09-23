"Zgadnij co. Wszystko zamknęli". Macron nie mógł przejść, wykonał telefon

Serwis Brut napisał we wtorek, że zarejestrował "nietypową scenę" na ulicach Nowego Jorku. Jak opisał, prezydent Francji Emmanuel Macron został zatrzymany na kilka minut przez policję, gdy opuścił siedzibę ONZ, z powodu przejazdu kolumny prezydenta USA Donalda Trumpa.
Na opublikowanym przez Brut nagraniu widać, jak Macron rozmawia z policjantem. - Bardzo mi przykro, panie prezydencie, wszystko jest obecnie zablokowane - mówi funkcjonariusz.
W pewnym momencie widać prezydenta Francji z telefonem komórkowym przy uchu. Według serwisu Brut francuski prezydent zadzwonił do Trumpa. "Jak się masz? Zgadnij co, czekam na ulicy, bo wszystko zamknęli dla ciebie (przez twój przejazd - red.)" - mówi na nagraniu Macron.
Ostatecznie prezydent przez 30 minut miał kontynuować spacer ulicami Nowego Jorku. Na kolejnych ujęciach nagrania widać, jak robi sobie zdjęcia z ludźmi. Mężczyzna, z którym się fotografuje, całuje prezydenta w głowę.
Sytuację, powołując się na serwis Brut, opisały francuskie dzienniki "Le Figaro" i "Le Parisien" oraz portal francuskiej telewizji BFMTV.
Macron na szczycie ONZ: Francja uznaje niepodległość Palestyny
Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek na szczycie ONZ w Nowym Jorku, że Francja oficjalnie uznaje państwo palestyńskie. - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować możliwość rozwiązania dwupaństwowego, w którym Izrael i Palestyna będą żyć obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie - powiedział prezydent Francji.
Autorka/Autor: js/ads
Źródło: Brut, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/brutofficiel