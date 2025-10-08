Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak na kolumnę prezydenta. Setki ludzi rzucało kamieniami

Ekwador. Kolumna prezydenta Daniela Noboi obrzucona kamieniami
Ekwador. Kolumna prezydenta Daniela Noboi obrzucona kamieniami
Źródło: Reuters
Samochód, którym podróżował prezydent Ekwadoru Daniel Noboa, został obrzucony kamieniami przez rozgniewany tłum. Współpracownicy głowy państwa mówią o "próbie zamachu". Od 16 dni mieszkańcy kraju protestują przeciwko rządowej podwyżce cen paliw.

Do zdarzenia doszło we wtorek, gdy prezydent Ekwadoru Daniel Noboa wjeżdżał do miejscowości El Tambo w andyjskiej prowincji Cañar. Wtedy wrogo nastawiony tłum liczący około 500 osób obrzucił prezydenckie auto kamieniami. Jak przekazało otoczenie Noboi, znaleziono też ślady po kulach wystrzelonych z broni palnej. Sama głowa państwa nie ucierpiała. Nagranie ze środka prezydenckiego samochodu w momencie ataku opublikowali współpracownicy prezydenta.

Ekwador. Kolumna prezydenta Daniela Noboi obrzucona kamieniami
Ekwador. Kolumna prezydenta Daniela Noboi obrzucona kamieniami
Źródło: Reuters

Minister środowiska i energii Ines Manzano poinformowała, że w związku z atakiem zatrzymano pięć osób. Złożyła też formalne zawiadomienie do prokuratury, w którym incydent określiła mianem próby zamachu na prezydenta. Według biura prezydenta zatrzymane osoby staną przed wymiarem sprawiedliwości pod zarzutami terroryzmu i próby zamachu.

Noboa odniósł się do zdarzenia w wystąpieniu w mieście Cuenca położonym 77 km dalej. - Takie ataki nie będą akceptowane w nowym Ekwadorze, a prawo ma zastosowanie wobec wszystkich - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny tragiczny dzień zamieszek w zakładzie karnym. Co najmniej 17 ofiar

Kolejny tragiczny dzień zamieszek w zakładzie karnym. Co najmniej 17 ofiar

Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych

Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych

Protesty w Ekwadorze po podwyżce cen paliw

Atak na prezydencki pojazd nastąpił w szesnastym dniu akcji protestacyjnej przeciwko niezapowiedzianej rządowej podwyżce cen oleju napędowego. Władze podniosły ją z 1,8 do 2,80 dolara za galon. Gwałtowne protesty rozpoczęły się na wezwanie Krajowej Konferencji Rdzennych Ludów Ekwadoru (CONAIE) - największej organizacji społecznej tego kraju. Demonstrujący m.in. organizują pochody i blokują drogi.

Zanim Noboa doszedł do władzy w listopadzie 2023 roku dwa poprzednie rządy próbowały bez powodzenia wyeliminować subsydiowanie paliwa dieslowskiego. Utrzymywanie zaniżonej ceny kosztowało państwo wówczas ponad miliard dolarów rocznie.

Podwyżka cen uderzy najbardziej w indywidualnych konsumentów, a ekwadorskie organizacje społeczne oraz indywidualni konsumenci wzywają już do ogólnokrajowego strajku, który lada chwila rozpocznie się w co najmniej siedmiu prowincjach Ekwadoru.

CNN przypomina, że to nie pierwszy raz, jak kolumna Daniela Noboi została zaatakowana. We wrześniu około 350 osób obrało ją za cel podczas protestu w prowincji Imbabura. Demonstrujący rzucali w pojazdy fajerwerkami, koktajlami Mołotowa i kamieniami.

Strzelanina w klubie bilardowym. Nie żyje dziewięć osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelanina w klubie bilardowym. Nie żyje dziewięć osób

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
EkwadorAmeryka Południowa
Czytaj także:
45-latek jest podejrzany o postrzelenie 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek w rękach policji
Poznań
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa
Zawiadomienie w sprawie Ziobry. "Czasy bezkarności się skończyły"
Polska
Festiwal w Mjanmie w 2019 roku
Motoparalotniarz zrzucił bomby na uczestników festiwalu
japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Fabryki giganta stanęły. Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku
BIZNES
Sławomir Mentzen
Mentzen: Nie będę dogadywał się z Kaczyńskim. Nawrocki byłby świetny
Polska
Berlin, Niemcy
"Wyjątkowo zły odczyt". Fatalne dane z Niemiec
BIZNES
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
METEO
pap_20161106_058
Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach
Polska
imageTitle
Okłady z lodu, wezwany lekarz. Tak Czeszka walczyła o przetrwanie
EUROSPORT
imageTitle
Niemal pełne salto i upadek na kark. Kibice zamarli
EUROSPORT
Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem
Niebezpieczny manewr przed przejściem. Dosłownie krok od tragedii. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
METEO
Szkoła (zdj. ilustracyjne)
Najmniej chętnych na edukację zdrowotną pod Tatrami. A gdzie najwięcej?
Kraków
Fręch gra dalej w Wuhanie
Rywalka cierpiała, aż zrezygnowała. Fręch z awansem
EUROSPORT
Dolly Parton
Siostra gwiazdy prosi fanów o modlitwę. "Wielu z was wie"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Cezary Tomczyk
Zatrzymanie związane ze zniszczeniem Nord Stream 2. "Dlaczego my się mamy przejmować Niemcami?"
Polska
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
BIZNES
Tragiczny pożar mieszkania w Olsztynie
Tragiczny pożar w bloku. Nie żyje kobieta
Olsztyn
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
WARSZAWA
We wsi wylądował balon
We wsi wylądował spory balon. Na miejscu pracuje policja
Białystok
Akcja "Hej TY Reaguj" we wrocławskich szkołach
Akcja "Hej TY Reaguj" we wrocławskich szkołach
Wrocław
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
METEO
prisztina kosowo - Offthecouchexperience shutterstock_2484877345_1
"To, co robi Serbia, jest jeszcze poważniejsze niż ingerencje Rosji"
imageTitle
Nawet nie wyszła na kort. Świątek poznała nazwisko rywalki
EUROSPORT
Moment wypadku zarejestrował monitoring
Wjechał w 14-latkę na pasach. Kręgosłup złamany. Na początku dostał grzywnę
Rzeszów
Papież Leon XIV
"Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić"
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie szóstki w Lotto
BIZNES
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
WARSZAWA
Lotnisko Hollywood Burbank
Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica