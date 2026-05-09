Świat Dziś zaprzysiężenie Magyara. Później "ludowe świętowanie zmiany reżimu"

Peter Magyar zostanie premierem, zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbana

W sobotę o godzinie 10 prezydent Węgier Tamas Sulyok rozpocznie inauguracyjną sesję nowego Zgromadzenia Narodowego. To właśnie ono ma wybrać Petera Magyara na premiera.

Zaprzysiężenie Magyara będzie jedynie formalnością, ponieważ kierowana przez niego partia Tisza zdobyła w ostatnich wyborach parlamentarnych większość konstytucyjną.

Tradycyjnie wybór premiera odbywał się dopiero po posiedzeniu inauguracyjnym. Nowy parlament, co stanowi odejście od ustalonej praktyki, wybierze w sobotę premiera podczas tej samej sesji.

Inauguracja rządów Petera Magyara

Podczas sesji posłowie złożą przysięgę, zostaną utworzone grupy parlamentarne i komisje, a także zostaną wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia w kolejno głosowaniach tajnym i jawnym. Magyar zaproponował na stanowisko marszałkini parlamentu wiceprzewodniczącą Tiszy Agnes Forsthoffer. Po objęciu przez nią urzędu, parlament wybierze premiera zwykłą większością głosów. Nowy szef węgierskiego rządu złoży następnie przysięgę i przemówi do posłów.

Po zaprzysiężeniu Magyara na maszt przed budynkiem parlamentu wciągnięta zostanie flaga narodowa, a przed nim przemaszeruje parada wojskowa. Tego samego dnia - jak zapowiedzieli przedstawiciele Tiszy - nad parlamentem, obok flagi Węgier i Szeklerów, zawiśnie ponownie flaga Unii Europejskiej.

Nowy premier Węgier zorganizuje następnie na placu Kossutha nad brzegiem Dunaju "ludowe świętowanie zmiany reżimu". Magyar przemówi do zgromadzonych ze sceny, na której wystąpią później węgierscy artyści.

Równoległe w pobliżu Mostu Łańcuchowego władze stolicy zorganizują otwartą imprezę, mającą "pożegnać odchodzący reżim". "Aby mogła rozpocząć się nowa era, poprzednia musi zostać zamknięta. W końcu możemy zostawić ją za sobą. Najpierw wspomnijmy jednak o codziennych bohaterach i wyraźmy im naszą wdzięczność, żegnając się z systemem" - napisano w zapowiedzi wydarzenia.

Wybory i zmiana władzy na Węgrzech

Partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów na Węgrzech Viktor Orban uznał swoją porażkę. Ostatecznie jego Fidesz zdobył 52 mandaty.

