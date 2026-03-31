Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne drony nad państwem bałtyckim. "Zboczyły z kursu"?

|
Port Ust-Ługa po ukraińskim ataku dronami
Ukraiński dron rozbił się na Łotwie
Źródło: Reuters
Estońskie wojsko poinformowało o wykryciu kilku dronów w przestrzeni powietrznej kraju. Jak informują siły zbrojne, może mieć to związek z nasilonymi w ostatnich dniach atakami Ukrainy na obiekty wojskowe i naftowe Rosji nad Zatoką Fińską, w tym na port Ust-Ługa.

Ukraina atakuje obiekty związane z eksportem ropy i rafinerie w Rosji, dążąc do osłabienia gospodarki wojennej tego kraju. Celem są m.in. porty Primorsk i Ust-Ługa nad Bałtykiem, w pobliżu granicy z Estonią. Ukraińcy atakowali także w nocy z poniedziałku na wtorek - przekazał na konferencji prasowej Uku Arold, dowódca departamentu łączności strategicznej w estońskim sztabie sił zbrojnych. 

Estońskie wojsko poinformowało, że nad ranem wykryto kilka dronów w przestrzeni powietrznej Estonii, ale żaden z bezałogowców nie został strącony na terytorium tego kraju.

- Jest wysoce prawdopodobne, że ukraińskie drony, które brały w tym [ataku na cele Rosjan -red.] udział, zboczyły z kursu - powiedział Arold.

W sierpniu ubiegłego roku ukraiński dron rozbił się na polu w okręgu Tartu. Według komentatorów także i w tym przypadku bezzałogowiec prawdopodobnie zboczył z kursu w wyniku zagłuszania sygnału GPS przez Rosję.

Znaleziono szczątki drona

Dla mieszkańców wydano alert o zagrożeniu z powietrza, który został odwołany we wtorek nad ranem.

Arold podkreślił, że ostrzeżenia są wydawane, ponieważ Ukraina odpowiada atakami na naloty rosyjskie i kampania ta trwa już dziewiąty dzień z rzędu w sąsiadującym z Estonią obwodzie leningradzkim Rosji. - Natężenie działań militarnych w regionie jest niespotykane od 1944 roku - ocenił. Zaznaczył przy tym, że bezpośrednie ryzyko rozbicia się drona w Estonii jest niskie.

Na konferencji prasowej sztabu generalnego poinformowano również o znalezieniu szczątków drona na wschód od miasta Tartu, nad jeziorem Pejpus przy granicy z Rosją. - Doniesienia o znalezieniu fragmentów dronów w innych miejscach są badane - przekazał zastępca szefa policji i straży granicznej Veiko Kommusaar.

Atak na port Ust-Ługa

Atak ukraińskich dronów, przeprowadzony w nocy z poniedziałku na wtorek, na port Ust-Ługa, potwierdził na Telegramie gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, który powiadomił także o trzech osobach poszkodowanych na skutek ostrzału i o uszkodzeniach budynków na terenie portu.

Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 38 ukraińskich bezzałogowców nad obwodem leningradzkim i 92 nad całym terytorium Rosji.

Jak wynika z doniesień serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwowanie - na podstawie danych satelitarnych - miejsc na powierzchni Ziemi, gdzie trwają pożary, w porcie w Ust-Łudze płonęły zbiorniki z ropą naftową.

Zdjęcia satelitarne rosyjskie portu Ust-Ługa po ukraińskim ataku dronami
Źródło: Vantor/Reuters
Źródło: Vantor/Reuters
Źródło: Vantor/Reuters

Do wcześniejszych ataków na port i magazyny ropy naftowej w Ust-Łudze, jeden z dwóch największych rosyjskich portów nad Bałtykiem, pozwalających na eksport ropy, doszło 25 i 27 marca. Celem nalotów były wówczas również terminal naftowy w Primorsku i baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie. W ocenie wielu analityków zawieszenie eksportu produktów naftowych przez Ust-Ługę może zmusić duże rafinerie w europejskiej części Rosji do ograniczenia zakresu działalności. 

Kreml atakuje ukraińskie miasta

Kiedy w nocy Ukraińcy atakowali rosyjski port, Moskwa przypuściła kolejny atak na ukraińskie miasta i obiekty cywilne. W pobliżu Połtawy na środkowym wschodzie Ukrainy spadające fragmenty dronów zabiły jedną osobę, zraniły trzy i uszkodziły dom wielorodzinny - napisał na Telegramie gubernator obwodu połtawskiego Witalij Diakiwnycz.

Wcześniej władze informowały o działaniach obrony przeciwlotniczej w obwodzie połtawskim.

Ataki dronów i ostrzały artyleryjskie zabiły jedną osobę w sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim, niedaleko miasta Nikopol - zakomunikował na Telegramie szef władz obwodowych Ołeksandr Ganzha. W całym regionie rannych zostało 12 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drony wleciały do państw bałtyckich. "To nowa rzeczywistość"

Siły rosyjskie przeprowadziły także dwa ataki z użyciem bomb szybujących w obwodzie sumskim, w pobliżu granicy z Rosją; rannych zostało 13 osób, w tym 6-letnie dziecko - poinformował gubernator obwodu Ołeh Hryhorow. Uszkodzonych zostało piętnaście domów. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Vantor/Reuters

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaEstoniaDrony
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

