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Świat

Donald Trump zabrał głos po wygranej AfD. "Mają dość"

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Donald Trump
Reakcje światowych mediów na zwycięstwo AfD
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
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Prezydent USA Donald Trump skomentował wygraną AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Jego wpis to kolejny wyraz uznania wobec tej partii.

W niedzielę AfD wygrała wybory do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt z poparciem 43,8 procent przy frekwencji na poziomie 78 procent.

Amerykański prezydent Donald Trump skomentował wynik tej partii we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom" - napisał. Dodał, że Niemcy "nie zamierzają dłużej tego tolerować, a AfD jest 'na fali'".

Wypowiedź zakończył skrótem "MGGA!!!" oznaczającym "Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi" (Make Germany Great Again).

Poparcie administracji USA dla AfD

Post prezydenta nie jest pierwszym wyrazem poparcia administracji Trumpa dla AfD. Wcześniej gesty sympatii dla ugrupowania Alice Weidel okazywali między innymi wiceprezydent J.D. Vance i ówczesny doradca Trumpa Elon Musk.

Z politykami AfD spotykali się też urzędnicy Departamentu Stanu.

Prezydent USA wyrażał też wcześniej radość ze zwycięstwa rządzącej CDU w wyborach do Bundestagu w ubiegłym roku.

OGLĄDAJ: Sekret AfD. "Obiecuje powrót Niemiec, które dawno nie istnieją"
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Źródło: PAP
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Tagi:
AfDDonald TrumpNiemcyUSABiały Dom
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