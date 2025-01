Trump ułaskawia skazanego na dożywocie. Pisze o "szumowinach"

Donald Trump o podpisaniu aktu "całkowitego i bezwarunkowego" ułaskawienia Rossa Ulbrichta poinformował w środę w serwisie Truth Social. "Właśnie zadzwoniłem do matki Rossa Williama Ulbrichta, by poinformować ją, że w hołdzie dla niej i Ruchu Libertariańskiego, który tak mocno mnie wspierał, z przyjemnością podpisałem całkowite i bezwarunkowe ułaskawienie jej syna Rossa" - napisał prezydent USA. Następnie Trump nazwał "szumowinami" osoby, "które pracowały nad skazaniem" Ulbrichta. Stwierdził, że "niedorzeczne" jest, że dostał on "podwójne dożywocie plus 40 lat więzienia".