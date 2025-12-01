Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"

Trump: nie wyznaczam żadnych terminów w sprawie porozumienia pokojowego Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Spotkanie delegacji USA i Ukrainy miało dotyczyć kwestii terytorium i gwarancji bezpieczeństwa - poinformował portal Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania położono nacisk "na zapewnienie suwerenności i interesów narodowych Ukrainy".

Prezydent Donald Trump stwierdził, że mimo problemów związanych z korupcją "jest duża szansa" na porozumienie.

W niedzielę w Stanach Zjednoczonych odbyło się spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w sprawie planu zakończenia wojny w Ukrainie. Po rozmowach sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił je jako "bardzo owocne".

Przed spotkaniem Rubio mówił, że celem rozmów jest nie tylko zakończenie wojny, ale też zagwarantowanie Ukrainie suwerenności, niepodległości i możliwości rozwoju. Po zakończeniu spotkania powtórzył tę deklarację.

- Wciąż realistycznie oceniamy, jak trudna jest ta sytuacja, ale jesteśmy optymistyczni, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wraz z postępem, myślę, że istnieje tu wspólna wizja, że ​​nie chodzi tylko o zakończenie wojny - powiedział sekretarz stanu USA dziennikarzom po zakończeniu rozmów. - Chodzi o zabezpieczenie przyszłości Ukrainy. Przyszłości, która, mamy nadzieję, będzie bardziej pomyślna niż kiedykolwiek - dodał.

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji Źródło: X.com/@rustem_umerov

Trump: sytuacja z korupcją nie pomaga

Jeszcze w trakcie spotkania do rozmów obu delegacji odniósł prezydent USA Donald Trump. W prezydenckim samolocie Air Force One amerykański przywódca powiedział dziennikarzom, że "Ukraina ma pewne trudne, drobne problemy". - Mają tę sytuację z korupcją, co nie pomaga - skwitował. Nawiązał w ten sposób do afery korupcyjnej w sektorze energetycznym Ukrainy, która sięgnęła do szczytów władz i doprowadziła do dymisji Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Zełenskiego.

- Mówiłem od trzech lat, że to się dzieje. Czy nie mówiłem? Mówiłem przez trzy lata. Byłem dużo przed terminem. Ale myślę, że jest duża szansa, że możemy zawrzeć porozumienie - kontynuował Trump.

Poinformował, że nie ma dla Władimira Putina żadnego terminu w sprawie planu pokojowego. - Deadline będzie wtedy, gdy zakończy się wojna - zaznaczył.

Zełenski "wdzięczny" Stanom Zjednoczonym

Do spotkania na Florydzie odniósł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Rozmowy miały konstruktywną dynamikę i wszystkie kwestie były omawiane otwarcie, z wyraźnym naciskiem na zapewnienie suwerenności i interesów narodowych Ukrainy" - napisał ukraiński przywódca na platformie X po zakończonym spotkaniu.

"Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym, zespołowi prezydenta Trumpa i osobiście prezydentowi za czas poświęcony tak intensywnie na określenie kroków mających na celu zakończenie wojny. Będziemy kontynuować pracę. Z niecierpliwością oczekuję na pełne sprawozdanie od naszego zespołu podczas osobistego spotkania" - dodał Zełenski.

Today, following the work of the teams in the United States, head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov reported on the main parameters of the dialogue, its emphases, and some preliminary results. It is important that the talks have a constructive dynamic and that all issues… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025 Rozwiń

Rustem Umierow, szef ukraińskiej delegacji, podziękował przedstawicielom USA za wsparcie. - USA nas słuchają, USA nas wspierają, USA idą obok nas - mówił na początku spotkania. Po jego zakończeniu podkreślił, że omówiono "wszystkie ważne sprawy, które są ważne dla Ukrainy, dla narodu ukraińskiego, a USA udzieliły nam ogromnego wsparcia".

Przed zakończeniem rozmów portal Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz, poinformował, że Amerykanie chcą podczas spotkania dopracować kwestie terytorium i gwarancji bezpieczeństwa.

Rozmowy w sprawie pokoju

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie według Kijowa zawiera 19 punktów (pierwotnie punktów było 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz przekazał, że Biały Dom chce w niedzielę zniwelować różnice stanowisk w tych dwóch kwestiach. - Ukraińcy wiedzą, czego od nich oczekujemy - dodało źródło.

Stronę amerykańską na niedzielnych rozmowach reprezentowali sekretarz stanu Marco Rubio, wysłannik prezydenta Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner. Witkoff i Kushner mają we wtorek przedstawić w Moskwie Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego.

W skład ukraińskiej delegacji, oprócz szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa, weszli też wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca, ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow i przedstawiciele wywiadu.

Miejscem rozmów był ekskluzywny klub golfowy Witkoffa Shell Bay.

