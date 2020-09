Trump ogłosił "historyczne" porozumienie między Serbią i Kosowem

Serbia i Kosowo po wielu latach wrogich relacji zgodziły się na normalizację stosunków gospodarczych - oświadczył w piątek prezydent USA Donald Trump, nazywając ten krok "wielkim przełomem". Oba kraje zgodziły się także otworzyć swoje ambasady w Jerozolimie. To kolejny w ostatnim czasie sukces dyplomatyczny amerykańskiej administracji - ocenia agencja AP.

Oba państwa - pozostające w napiętych relacjach od czasu wojny w Jugosławii - zgodziły się zamrozić rozmowy na temat normalizacji stosunków politycznych na najbliższy rok, by dać czas na wdrożenie porozumienia gospodarczego - podaje agencja Reutera.

"To naprawdę historyczne wydarzenie"

Występując w Gabinecie Owalnym z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem i premierem Kosowa Avdullahem Hotim, Trump powiedział, że "to naprawdę historyczne wydrzenie". - Oczekuję z przyjemnością podróży do obydwu tych krajów w nie tak dalekiej przyszłości - oznajmił prezydent USA, który jednak nie poinformował o treści umowy podpisanej przez obydwie strony.

Vuczić powiedział dziennikarzom, że istnieją wciąż liczne sporne kwestie między Serbią a Kosowem, ale nazwał piątkowe ustalenia "krokiem naprzód". Hoti oświadczył, że umowa ta powinna doprowadzić do pełnej normalizacji stosunków między obu krajami.

Trump poinformował też, że Serbia jest zdecydowana przenieść swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy. Dodał, że Kosowo i Izrael zgodziły się nawiązać stosunki dyplomatyczne.

Wkrótce potem premier Izraela Benjamin Netanjahu wydał komunikat, w którym potwierdził informacje na temat relokacji ambasady Serbii i planów nawiązania stosunków z Kosowem. "Dziękuję mojemu przyjacielowi prezydentowi Serbii (...) za decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. (...) Chciałbym też podziękować mojemu przyjacielowi prezydentowi Trumpowi za jego wkład w realizację (tej inicjatywy)" - napisał Netanjahu. Tego samego dnia poinformował, że także Kosowo zgodziło się przenieść swoją ambasadę do Jerozolimy. Będzie to pierwsze w większości muzułmańskie państwo, które to uczyni - zwraca uwagę agencja Reutera.