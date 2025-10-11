Logo strona główna
Świat

Donald Trump przeszedł badania. Biały Dom pokazał wyniki

Donald Trump
Trump przeszedł rutynową kontrolę zdrowia. Jego lekarz sporządził notatkę z wizyty
Źródło: White House
Wiek sercowy prezydenta USA Donalda Trumpa jest o około 14 lat niższy od jego wieku chronologicznego - poinformował jego lekarz Sean Barbabella. 79-letni Trump ma "być w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia". Nie rezygnuje też z intensywnego harmonogramu spotkań.

W piątek Donald Trump odwiedził Walter Reed National Military Medical Center w stanie Maryland na wschodzie kraju na rutynową kontrolę zdrowia i spotkanie z żołnierzami.

W notatce skierowanej do rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt lekarz prezydenta USA Sean Barbabella napisał, że "Trump pozostaje w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia, wykazując się doskonałą wydolnością sercowo-naczyniową, płucną, neurologiczną i fizyczną".

Na to, co Trump, możemy zachorować wszyscy. Jak zmniejszyć ryzyko?

Na to, co Trump, możemy zachorować wszyscy. Jak zmniejszyć ryzyko?

Zuzanna Kuffel
Wielki siniak na dłoni Trumpa wywołuje pytania. Biały Dom zabrał głos

Wielki siniak na dłoni Trumpa wywołuje pytania. Biały Dom zabrał głos

"Jego wiek sercowy, sprawdzona miara witalności układu sercowo-naczyniowego za pomocą EKG, okazał się o około 14 lat niższy od jego wieku chronologicznego" - dodano.

Trump przeszedł również profilaktyczne badania przesiewowe i szczepienia, w tym coroczne szczepienia przeciw grypie i zaktualizowaną dawkę przypominającą przeciwko COVID-19, przygotowując się do zbliżającej się podróży zagranicznej.

Trump najstarszym prezydentem USA

Trump, który w czerwcu skończył 79 lat, był najstarszą osobą, która objęła urząd prezydenta USA, kiedy w styczniu ponownie wprowadził się do Białego Domu. Mimo to utrzymuje intensywny harmonogram spotkań, a także nie rezygnuje zamiłowania do czerwonego mięsa. W niedzielę planuje udać się na Bliski Wschód po wynegocjowaniu porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi
Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi

Stan zdrowia i wiek był jedną z głównych osi kampanii prezydenckiej w USA przed wycofaniem się z wyścigu Joe Bidena. Środowisko Trumpa podawano w wątpliwość zdolność starszego o 3,5 roku Bidena do sprawowania funkcji prezydenta.

W lipcu Biały Dom ujawnił, że Trump cierpi na obrzęki w dolnej części nóg i siniaki na prawej dłoni. Barbabella stwierdził wówczas, że problem z nogami wynika z "przewlekłej niewydolności żylnej", łagodnej i powszechnej dolegliwości, szczególnie u osób powyżej 70. roku życia.

Lekarz dodał też, że siniaki na dłoni są wynikiem niewielkiego podrażnienia tkanki miękkiej spowodowanego częstym podawaniem rąk oraz przyjmowaniem aspiryny, którą Trump zażywa w ramach "standardowej profilaktyki sercowo-naczyniowej".

Siniak na prawej dłoni Trumpa
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Źródło: Chip Somodevilla/Getty Images
Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

