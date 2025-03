"Jego marny żywot został zakończony". Trump: zabiliśmy przywódcę dżihadystów

Lider dżihadystów zabity w nalocie amerykańskich sił w Iraku Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump przekazał w sobotę, że w nalocie przeprowadzonym przez amerykańskie wojsko w Iraku zginął "zbiegły przywódca Państwa Islamskiego". Wcześniej śmierć terrorysty Abdallaha Makki Musliha al-Rufajiego ogłosiły irackie władze.

"Zbiegły przywódca ISIS w Iraku został zabity. Nieustannie polowali na niego nasi nieustraszeni wojownicy. Jego marny żywot został zakończony wraz z innym członkiem ISIS, w koordynacji z rządem irakijskim i regionalnym rządem kurdyjskim. POKÓJ POPRZEZ SIŁĘ!" – napisał Trump.

Prezydent nie podał nazwiska terrorysty, ale według mediów chodziło o Abdallaha Makki Musliha al-Rufajiego. Wiadomość o jego śmierci przekazał już w piątek premier Iraku Mohammed Szia al-Sudani. Według niego al-Rufaji został zabity w operacji irackich sił bezpieczeństwa wspieranych przez międzynarodową koalicję kierowaną przez USA.

Al-Rufaji, znany też jako Abu Khadidża, był zastępcą kalifa, jak tytułuje się przywódca Państwa Islamskiego Abu Hafs al-Haszimi al-Kuraszi, i kierował działaniami grupy w Iraku i Syrii – przekazał w piątek Sudani w serwisie X.

Wojna z dżihadystami

Dżihadystyczna grupa ponad 10 lat temu opanowała dużą część Syrii i Iraku. Później została jednak wyparta z większości tych terenów przez kierowaną przez USA koalicję. Amerykańska armia ostrzegała jednak w lipcu 2024 roku, że grupa "próbuje się odbudować po kilku latach zmniejszonej aktywności".

Jednocześnie USA w 2024 roku zapowiedziały zakończenie do września 2025 roku międzynarodowej misji przeciwko IS w Iraku, co oznacza wycofanie się amerykańskich żołnierzy z niektórych baz w tym kraju po ponad 20-letniej obecności.

IS jest również wciąż obecne w Syrii, grupa uaktywniła się tam po obaleniu w grudniu 2024 roku reżimu Baszara al-Asada. Władzę w Damaszku przejęła koalicja islamistycznych bojówek, z których część była w przeszłości związana z Al-Kaidą. Nowe władze deklarują jednak, że odeszły od dżihadystycznej ideologii i będą walczyć z Państwem Islamskim.