Biały Dom o słowach Trumpa. "Ma rację"

Trump o sojusznikach w Afganistanie: pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu Źródło: Fox News, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czwartkowa wypowiedź Donalda Trumpa, umniejszająca rolę sojuszników USA podczas wojny w Afganistanie, a także kwestionowanie przez prezydenta USA lojalności członków NATO, spotkały się z ostrą reakcją między innymi w Polsce.

"Prezydent Trump ma rację - wkład Ameryki w NATO przyćmiewa wkład innych krajów" - napisała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu, Anna Kelly, w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej. PAP zwróciła się do Białego Domu z prośbą o komentarz do fali krytyki pod adresem Trumpa.

Co powiedział Donald Trump o sojusznikach z NATO?

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone "nie potrzebowały" pomocy NATO. - My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy - mówił.

Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie "trzymały się trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu". Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla państw Europy i wielu innych, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa.

Kraje NATO wysłały żołnierzy do Afganistanu po atakach terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Po zamachach Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny użył artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - mówiącego o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników - i postanowił o misji w Afganistanie.

Według oficjalnych danych, w ciągu 20 lat konfliktu w Afganistanie zginęło łącznie 3486 żołnierzy NATO, z czego 2461 stanowili żołnierze USA. W misji brało udział także wiele innych krajów, w tym Polska. Zginęło tam 44 Polaków.

OGLĄDAJ: "Cholera może wziąć, jak się słyszy takie dyrdymały" Zobacz cały materiał