Donald Trump o wojnie z Iranem: jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo
- Nie wierzę w słowo "żałuję". Można zawsze trochę popytać siebie samego - powiedział Trump w wyemitowanej w czwartek rozmowie z Laurą Ingraham, prezenterką telewizji Fox News. Pytany był o to obawy związane z wojną przed nadchodzącymi wyborami połówkowymi.
- Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo - dodał.
Donald Trump o wojnie z Iranem
Prezydent odrzucił sugestię, że niektórzy z jego zwolenników są niezadowoleni i zdemoralizowani tą wojną. - Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam aby Iran miał broń nuklearną - oświadczył.
Trump podtrzymał też swój wyrażony w środę pogląd, iż wojna zakończy się natychmiast po nadchodzących wyborach do Kongresu. Prezydent powiedział wówczas, że uważa, iż Teheran próbuje wpłynąć na wynik wyborów, które zadecydują o tym, czy Partia Republikańska utrzyma kontrolę nad obiema izbami Kongresu.
Reuters zauważył, że rosnące ceny ropy i gazu, będące rezultatem wojny z Iranem, stały się głównym problemem dla Republikanów przed wyborami.
USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego a Iran odpowiedział uderzeniami na Izrael i obiekty amerykańskie w państwach Zatoki Perskiej. Wymiana uderzeń i izraelskie ataki na Liban spowodowały tysiące ofiar śmiertelnych a miliony zostały zmuszone do ucieczki.