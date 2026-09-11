Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Józef Zych jednak nie pojawi się w TK? Nazwisko zniknęło z listy gości

Patryk Michalski
Aleksandra Sapeta
Zespół autorów
Patryk MichalskiOprac. Aleksandra Sapeta
|
Józef Zych
Piotr Zgorzelski o wejściu Józefa Zycha do Rady Nowej Konstytucji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nazwisko Józefa Zycha zniknęło z listy gości uroczystości 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, organizowanej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego - dowiedział się Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego".

Według zapowiedzi, w budynku Trybunału na uroczystości obecny będzie między innymi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki czy dawni współpracownicy Karola Nawrockiego z IPN, jak wiceprezes Karol Polejowski czy Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Na liście są też neosędziowie Sądu Najwyższego, wielu prawników przez lata wspierających PiS i goście z zagranicy, jak na przykład były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny.

W czwartek Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, ujawnił, że na liście gości znalazł się też honorowy prezes PSL i były marszałek Sejmu Józef Zych. - Nie mamy z tą decyzją nic wspólnego i krytycznie ją oceniamy - powiedział Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Naczelnej PSL, w rozmowie z Michalskim.

Zych już wcześniej z własnej inicjatywy wszedł do Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie, co nie spodobało się ludowcom.

Nazwisko Józefa Zycha zniknęło z listy gości

Nazwisko Zycha zniknęło jednak z listy gości uroczystości w TK. - Józef Zych najprawdopodobniej nie pójdzie do Trybunału. Słyszę, że po tekście zmienił zdanie - mówi nam nieoficjalnie ważny polityk PSL.

Nie udało nam się rano skontaktować z prezesem honorowym PSL. Jeszcze w czwartek rano Józef Zych w rozmowie telefonicznej podtrzymywał swój udział w obchodach 40-lecia TK, a jego obecność - według deklaracji - "miała łączyć, a nie dzielić".

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
Elon Musk
"Stracił rozum". Musk uderza w twórcę filmu o jego życiu
Kultura i styl
shutterstock_1602312478
Poliester zamiast bawełny. UOKiK sprawdził składy ubranek dziecięcych
BIZNES
Protest kolejarzy. Opóźnione pociągi w całej Polsce
Niektóre pociągi opóźnione nawet 200 minut
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski z niezapowiedzianą wizytą. Pokazał zdjęcie
Świat
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Nie chcą wpuścić nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
WARSZAWA
Plaga "zielonych komarów" w Krakowie
Gigantyczne roje owadów w Krakowie. Na szczęście głównie nad rzeką. Nagranie
Kraków
Przymrozki, lekki mróz
-3 stopnie. Tutaj noc była zimna
METEO
imageTitle
Na orliku marzył o Lidze Mistrzów. "No i przyszedł ten dzień"
EUROSPORT
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zlekceważył trzymiesięczny zakaz. Nie wiedział, że zmieniły się przepisy
WARSZAWA
Radosław Piesiewicz z żoną Agnieszką Piesiewicz
"Nietypowe" pożyczki dla PKOl. Jednej z nich miała udzielić żona Piesiewicza
Polska
Plaża w Stegnie nad Bałtykiem
Ostrzeżenie IMGW. Pierwsze z trzystopniowej skali
Pomorskie
Piotr Niemczyk
RPO reaguje na aresztowanie Niemczyka. Jest kasacja
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
METEO
Marek Mikuskiewicz (2014)
Odszedł założyciel najstarszej sieci marketów w Polsce
BIZNES
Większość informacji o rzekomym przebiegu ataku i skali przejętych danych pochodzi od hakerów
Hakerzy mają recepty, diagnozy i PESEL-e. "Zawiodło państwo"
Agata Listoś-Kostrzewa
Marian Banaś
Złożył więcej błędnych podpisów niż prawidłowych
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Dosadnie o grze Sabalenki. "Nie wiem, kto ją tak wkurzył"
EUROSPORT
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
"Spodziewane są ataki na państwa bałtyckie". Polska "nie będzie się wahała"
jeden na jeden
Stadion Narodowy, Warszawa
Zawody w drifcie na Stadionie Narodowym. Weekend z utrudnieniami
WARSZAWA
Gdańsk - przejazd kolejowy
Jedna trzecia pociągów opóźniona. Nowe informacje
WARSZAWA
Chevrolet Corvette z tablicami kolekcjonerskimi
"Kolekcjonerskie" tablice i niebezpieczny manewr. Czeka go dotkliwa kara
Polska
Ponad kilogram amfetaminy oraz maszynka do tabletkowania znaleziona przez policjantów
W wynajmowanym pokoju ukrywał ponad kilogram amfetaminy
WARSZAWA
imageTitle
Coraz więcej przeciwników Infantino. "Utracone zaufanie"
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
"Mechanizm antyszokowy" Morawieckiego. Ma złagodzić skutki wzrostu cen paliw
BIZNES
Siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierii w Algierze
Zerwali stosunki dyplomatyczne. Ambasador dostał 48 godzin na opuszczenie kraju
Świat
lotto S shutterstock_275295956
Wielka kumulacja w Lotto. Ponownie nikt nie trafił szóstki
BIZNES
imageTitle
Zdetronizowała Sabalenkę. Zagrają w wielkim finale
EUROSPORT
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
METEO
Donald Trump
Trump zachęcał do złożenia "przysięgi" wobec "najlepszego prezydenta w historii"
Świat
23 min
pc
70 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Hałas jak niewidzialne zanieczyszczenie
Rozmowy o końcu świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica