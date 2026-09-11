Polska Józef Zych jednak nie pojawi się w TK? Nazwisko zniknęło z listy gości Patryk Michalski Oprac. Aleksandra Sapeta Zespół autorów |

Piotr Zgorzelski o wejściu Józefa Zycha do Rady Nowej Konstytucji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Według zapowiedzi, w budynku Trybunału na uroczystości obecny będzie między innymi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki czy dawni współpracownicy Karola Nawrockiego z IPN, jak wiceprezes Karol Polejowski czy Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Na liście są też neosędziowie Sądu Najwyższego, wielu prawników przez lata wspierających PiS i goście z zagranicy, jak na przykład były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny.

W czwartek Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, ujawnił, że na liście gości znalazł się też honorowy prezes PSL i były marszałek Sejmu Józef Zych. - Nie mamy z tą decyzją nic wspólnego i krytycznie ją oceniamy - powiedział Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Naczelnej PSL, w rozmowie z Michalskim.

Zych już wcześniej z własnej inicjatywy wszedł do Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie, co nie spodobało się ludowcom.

Nazwisko Józefa Zycha zniknęło z listy gości

Nazwisko Zycha zniknęło jednak z listy gości uroczystości w TK. - Józef Zych najprawdopodobniej nie pójdzie do Trybunału. Słyszę, że po tekście zmienił zdanie - mówi nam nieoficjalnie ważny polityk PSL.

Nie udało nam się rano skontaktować z prezesem honorowym PSL. Jeszcze w czwartek rano Józef Zych w rozmowie telefonicznej podtrzymywał swój udział w obchodach 40-lecia TK, a jego obecność - według deklaracji - "miała łączyć, a nie dzielić".