Świat Donald Trump o porozumieniu z Iranem. "Chce się dogadać" Mikołaj Gątkiewicz

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać (nagranie z 5.05)

W Teheranie trwają amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe. W środę irańskie media państwowe poinformowały, że Teheran otrzymał projekt wstępnych, nieoficjalnych założeń porozumienia z USA. Miało ono zakładać, że Iran ma w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, a w zamian USA wycofają swoje wojska z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską. Nie ma w nim informacji o programie nuklearnym Iranu.

Jednak Biały Dom zdementował te informacje.

W mediach społecznościowych nazwał irańskie doniesienia "nieprawdziwymi". "Nikt nie powinien wierzyć w to, co publikują irańskie media państwowe. Liczą się fakty" - głosi oświadczenie. Później jedna z rzeczniczek Białego Domu Olivia Wales przekazała, że "negocjacje z Iranem postępują dobrze", a "prezydent Donald Trump jasno sprecyzował swoje czerwone linie".

"Iran negocjuje na oparach"

Również w środę w Białym Domu odbyło się pierwsze od marca spotkanie gabinetu Donalda Trumpa. Prezydent podkreślił, że "nie osiągnęliśmy jeszcze porozumienia". Jak mówił, "Iran bardzo chce się porozumieć", ale "my nie jesteśmy usatysfakcjonowani". - Może wrócimy i to dokończymy, może nie - zagroził Trump. W jego ocenie "Iran negocjuje na oparach". - Nie mają marynarki wojennej, nie mają lotnictwa, wszystko jest zniszczone. Ich ekonomia upada - mówił.

Ponadto, według Trumpa, Iran specjalnie przeciąga negocjacje ze względu na zbliżające się w listopadzie "połówkowe" wybory (midterm elections). Jak mówił, Iran liczy, że ekonomiczne konsekwencje wojny negatywnie wpłyną na wynik republikanów.

Irańsko-amerykańskie negocjacje

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odwecie Iran przeprowadzał ataki na szereg państw Bliskiego Wschodu. 8 kwietnia prezydent Trump ogłosił, że Waszyngton i Teheran zawarły rozejm, który dał początek - prowadzonym za pośrednictwem mediatorów, głównie Pakistanu - negocjacjom pokojowym. Jednocześnie USA kontynuowały wystrzeliwanie pocisków na terytorium Iranu, a Teheran nadal blokował cieśninę Ormuz - kluczowy szlak globalnych dostaw ropy.

Kolejna tura negocjacji rozpoczęła się w ubiegły piątek, gdy do Teheranu przybyli mediatorzy z Kataru i Pakistanu. W kolejnych dniach z Waszyngtonu zaczęły napływać głosy o postępach w uzgadnianiu warunków porozumienia. W poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghae poinformował, że osiągnięto zgodę w "wielu kwestiach". We wtorek szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio mówił, że negocjacje "zajmą jeszcze kilka dni".