Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Państwo palestyńskie? Trump: nie mam zdania

Donald Trump
Mieszkańcy Tel Awiwu i Strefy Gazy świętują po porozumieniu Izraela z Hamasem
Źródło: TVN24, Reuters
Donald Trump powiedział, że nie ma poglądu na temat możliwości utworzenia państwa palestyńskiego i zgodzi się z tym, co zostanie ustalone podczas negocjacji. Prezydent USA nie wykluczył też, że układ może doprowadzić do utraty władzy przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu, choć jego zdaniem przysporzy mu popularności.

Prezydent USA mówił o wynegocjowanym porozumieniu w sprawie rozejmu w Strefie Gazy podczas posiedzenia jego gabinetu. Powtórzył, że uważa to za szansę na trwały pokój dla całego regionu. Potwierdził, że zamierza udać się do Egiptu na ceremonię podpisania porozumienia oraz do Izraela, wyrażając gotowość do wystąpienia w Knesecie. Zapowiedział też, że ma nadzieję, że uwolnienie 20 pozostałych zakładników Hamasu nastąpi w poniedziałek lub wtorek, choć wcześniej mówił o niedzieli lub poniedziałku.

W tvn24.pl wyjaśniliśmy punkt po punkcie, co dla Strefy Gazy, Hamasu i Palestyńczyków oznacza plan pokojowy Trumpa.

Trump pytany przez dziennikarzy, czy w świetle porozumienia opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, tj. powstaniem państwa palestyńskiego obok Izraela, Trump odparł niejednoznacznie, twierdząc, że "nie ma zdania" w tej sprawie.

- Zgodzę się na to, co zostało uzgodnione - dodał.

Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany

Świat

Trump: Netanjahu jest dziś dużo popularniejszy niż wcześniej

Punkt 19. jego planu pokojowego mówi, że jeśli Autonomia Palestyńska przeprowadzi konieczne reformy, ustanowi to warunki dla "wiarygodnej ścieżki do samostanowienia Palestyńczyków i państwowości". Jak dotąd jednak uzgodniona została jedynie pierwsza faza planu, zakładająca wymianę więźniów i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich.

Trump stwierdził również, że gwarancję bezpieczeństwa i trzymania się warunków rozejmu stanowić będzie zaangażowanie państw Bliskiego Wschodu.

- One kochają ludzi, ale zwłaszcza kochają Arabów, kochają muzułmanów (...) i są niezmiernie bogate, i będą zaangażowane w inwestowanie pieniędzy - powiedział. W tym kontekście wymienił między innymi Katar, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Turcję, zaznaczając, że ta ostatnia bardzo pomogła w rozmowach z Hamasem.

Pytany o to, czy jedną z konsekwencji podpisania porozumienia może być utrata władzy przez premiera Netanjahu - którego koalicja opiera się na skrajnie prawicowych partiach przeciwnych ustępstwom - Trump stwierdził, że jest to możliwe, bo "taka jest polityka". Dodał jednak, że Netanjahu powinien raczej zyskać na popularności.

- On jest dziś dużo popularniejszy niż wcześniej (...). Nie sądzę, by zrobił to ze względu na to, ale patrząc na to jako analityk, on powinien być teraz dużo popularniejszy - ocenił.

Trump: dla Palestyńczyków zostaną stworzone lepsze warunki

Stwierdził też, że Strefa Gazy w chwili obecnej nie nadaje się do zamieszkania, lecz zapowiedział, że stworzone zostaną lepsze warunki dla Palestyńczyków.

Trump ocenił również, że porozumienie być może nie byłoby możliwe, gdyby nie uderzenia na irańskie instalacje jądrowe, bo w przeciwnym wypadku cieniem na regionie kładłoby się widmo zagrożenia nuklearnego z Iranu.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Trump: wojna w Ukrainie też zostanie zakończona

Prezydent USA ponownie przypisał sobie przy tym zawarte porozumienie jako ósmą zakończoną przez siebie wojnę i wyraził pewność, że podobnie stanie się z wojną w Ukrainie, którą uważał za najłatwiejszą do zakończenia.

- Tymczasem oni tracą około siedem tysięcy ludzi każdego tygodnia i to wydaje się dość niedobre. (...) W wielu aspektach to nas nie dotyczy, ale będziemy negocjować pomiędzy nimi, nie chcemy, żeby do tego dochodziło - zaznaczył.

Minister zasobów wewnętrznych Doug Burgum zapowiedział, że w zakończeniu wojny dużą rolę odegrają czynniki energetyczne i że będzie teraz łatwiejsze dzięki współpracy z państwami Bliskiego Wschodu na tym polu.

Osiągnięcie Trumpa było obficie chwalone przez wszystkich członków jego gabinetu, część z nich przekonywała, że prezydent zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpKatarBenjamin NetanjahuBliski WschódIzraelStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Oceniliśmy Polaków. Drugi garnitur nie zachwycił
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński zapewnił wygraną Polsce. Styl może jednak martwić
EUROSPORT
ssdasd
Polska - Nowa Zelandia (ZAPIS RELACJI)
NA ŻYWO
Donald Trump i Alexander Stubb
Trump sugeruje wykluczenie jednego kraju z szeregów NATO
Świat
Próbna ewakuacja na Litwie
Mieszkańcy Wilna ćwiczyli ewakuację miasta
Jakub Loska
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego na DK53
WARSZAWA
Morze, wzburzona woda
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
METEO
Friedrich Merz
Merz: nie może dojść do twardego odcięcia
BIZNES
imageTitle
Z przytupem awansowali na mundial
EUROSPORT
Chłopiec z niskorosłością
Dzieci leczone na kredyt. Czy NFZ zapłaci?
Marek Nowicki
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
BIZNES
Viktor Orban
Noblista dziękuje za gratulacje. Ale "nadal będzie przeciwny" polityce Orbana
Świat
Kropka nad i
"Wybrałaby się pani na wakacje do Gazy?". Dyskusja po słowach Grabca
Polska
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
BIZNES
imageTitle
Absolutny debiutant w kadrze. W nowym klubie dopiero się aklimatyzuje
EUROSPORT
Silny wiatr
Tu może być niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Emocje do samego końca. Industria Kielce bez punktów na Węgrzech
EUROSPORT
Bart De Wever
Służby udaremniły zamach na premiera. Trzech zatrzymanych
Świat
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
WARSZAWA
Ewa Jasiewicz, Omar Faris, Nina Ptak i Franciszek Sterczewski na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie
Szef KPRM o flotylli humanitarnej: to bardziej przypominało wakacje niż misję
Polska
Franciszek Sterczewski
"800 złotych, to trochę żart". Ukarany poseł o swojej wyprawie do Gazy
Polska
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
BIZNES
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
METEO
imageTitle
Zapachniało sensacją w polskiej grupie. Faworyt obudził się po przerwie
EUROSPORT
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Za zimno w szkołach. Przechodzą na naukę zdalną
Kielce
imageTitle
Skład Polski na mecz z Nową Zelandią
EUROSPORT
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
BIZNES
Donald Tusk
Wicepremier dla Polski 2050? "Jedno zdanie" od Tuska
Polska
Leon
Jego jedyna nadzieja kosztuje 17 milionów złotych
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Rafineria koncernu Gazprom Nieft w Moskwie
Kryzys paliwowy w Rosji. "Każdy kolejny cios będzie bardziej bolesny"
Tatiana Serwetnyk

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica