Trump: nie mam już COVID-19, jestem w świetnej formie

Według Donalda Trumpa testy wykazały, że będzie mógł powrócić do prowadzenia kampanii bez stwarzania ryzyka dla innych. Ubiegający się o reelekcję kandydat republikanów przygotowuje się do powrotu do kampanii w poniedziałek i udziału w dużych wiecach w czasie trzech ostatnich tygodni wyścigu o Biały Dom.

- Wygląda na to, że jestem odporny. Macie prezydenta, który nie musi ukrywać się w piwnicy jak jego przeciwnik - zaznaczył amerykański przywódca, odwołując się do swego rywala w wyborach, demokraty Joe Bidena. - Jak spojrzycie na Joego, wczoraj (w sobotę - przyp. red.) strasznie kaszlał, potem chwytał maskę, a potem kaszlał - zauważył Trump. - Nie wiem, co to oznacza, ale prasa niewiele o tym mówi - dodał.