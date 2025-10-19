Trump "cały czas przeklinał". Kulisy spotkania z Zełenskim

Zełenski: kwestia terytoriów to bardzo wrażliwy temat Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do przyjęcia rosyjskich warunków zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą podczas piątkowego spotkania w Białym Domu, ostrzegając, że prezydent Władimir Putin grozi "zniszczeniem" Ukrainy, jeśli ta nie zastosuje się do tych warunków - napisał w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times".

Podczas spotkania Trump nalegał, aby Zełenski oddał Rosji cały wschodni region Donbasu, wielokrotnie powtarzając argumenty prezydenta Rosji, które usłyszał dzień wcześniej podczas ich rozmowy telefonicznej - podała gazeta, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Trump miał rzucić mapami i krzyczeć

Brytyjski dziennik napisał, że piątkowe spotkanie prezydentów w Białym Domu wielokrotnie przeradzało się w "krzykliwą wymianę zdań", podczas której Trump "przez cały czas przeklinał".

Według źródeł gazety w pewnym momencie Trump rzucił mapami przedstawiającymi front w Ukrainie. - Ta czerwona linia, nawet nie wiem, gdzie to jest. Nigdy tam nie byłem - miał powiedzieć.

Powtórzył Zełenskiemu słowa Putina o tym, że dotychczasowe działania Rosji to zaledwie "specjalna operacja wojskowa, nawet nie wojna". Podkreślał, że Ukraina przegrywa, a "jeśli (Putin - red.) zechce, to cię zniszczy". Mówił, że gospodarka Rosji świetnie się ma - chociaż zaledwie kilka dni wcześniej mówił przy innej okazji, że Rosja się gospodarczo załamie.

Stronie ukraińskiej ostatecznie udało się skłonić Trumpa do ponownego poparcia zamrożenia obecnych linii frontu, podał "FT". Po spotkaniu Trump powiedział, że obie strony powinny zakończyć wojnę na linii frontu. Zełenski stwierdził, że jest to ważny punkt.

Waszyngton i Kijów nie komentują doniesień medialnych

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę agencji Reuters o komentarz do artykułu "FT". Także rzecznik Wołodymyra Zełenskiego nie odpowiedział na pytania Reutersa, czy Trump naciskał na Zełenskiego, aby zaakceptował pokój na warunkach Rosji.

Jak podał "FT", europejscy urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem rozmowy stwierdzili, że po spotkaniu z Trumpem Zełenski miał "bardzo negatywne" nastawienie. Potwierdzili oni, że Trump spędził większość spotkania, pouczając Zełenskiego, powtarzając argumenty Putina i nakłaniając do przyjęcia propozycji prezydenta Rosji.

Podczas czwartkowej rozmowy z Trumpem Putin zaoferował niewielkie obszary dwóch południowych obwodów - chersońskiego i zaporoskiego - w zamian za znacznie większe części Donbasu, znajdujące się obecnie pod kontrolą Ukrainy, przekazał "FT". To mniej niż jego poprzednie żadania, aby Kijów oddał cały Donbas, a także obwody zaporoski i chersoński na południu.

Trump i Putin uzgodnili w czwartek, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się drugi szczyt w sprawie wojny na Ukrainie, w Budapeszcie. Pierwszym szczytem było spotkanie 15 sierpnia na Alasce, które nie przyniosło przełomu.

