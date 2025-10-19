Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump "cały czas przeklinał". Kulisy spotkania z Zełenskim

Donald Trump
Zełenski: kwestia terytoriów to bardzo wrażliwy temat
Źródło: Reuters
Donald Trump krzykiem próbował zmusić Wołodymyra Zełenskiego, aby przyjął propozycję Władimira Putina w sprawie oddania Rosji Donbasu - podaje "Financial Times". Jak opisuje dziennik, w trakcie spotkania prezydent USA rzucił mapami i powtarzał argumenty Kremla.

Prezydent USA Donald Trump wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do przyjęcia rosyjskich warunków zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą podczas piątkowego spotkania w Białym Domu, ostrzegając, że prezydent Władimir Putin grozi "zniszczeniem" Ukrainy, jeśli ta nie zastosuje się do tych warunków - napisał w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times".

Podczas spotkania Trump nalegał, aby Zełenski oddał Rosji cały wschodni region Donbasu, wielokrotnie powtarzając argumenty prezydenta Rosji, które usłyszał dzień wcześniej podczas ich rozmowy telefonicznej - podała gazeta, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Typhon - lądowa wyrzutnia pocisków Tomahawk
Postrach Rosjan. Dlaczego Moskwa tak się ich boi
Maciej Michałek
Fakty po faktach
"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
Polska
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 

Trump miał rzucić mapami i krzyczeć

Brytyjski dziennik napisał, że piątkowe spotkanie prezydentów w Białym Domu wielokrotnie przeradzało się w "krzykliwą wymianę zdań", podczas której Trump "przez cały czas przeklinał".

Według źródeł gazety w pewnym momencie Trump rzucił mapami przedstawiającymi front w Ukrainie. - Ta czerwona linia, nawet nie wiem, gdzie to jest. Nigdy tam nie byłem - miał powiedzieć.

Powtórzył Zełenskiemu słowa Putina o tym, że dotychczasowe działania Rosji to zaledwie "specjalna operacja wojskowa, nawet nie wojna". Podkreślał, że Ukraina przegrywa, a "jeśli (Putin - red.) zechce, to cię zniszczy". Mówił, że gospodarka Rosji świetnie się ma - chociaż zaledwie kilka dni wcześniej mówił przy innej okazji, że Rosja się gospodarczo załamie.

Stronie ukraińskiej ostatecznie udało się skłonić Trumpa do ponownego poparcia zamrożenia obecnych linii frontu, podał "FT". Po spotkaniu Trump powiedział, że obie strony powinny zakończyć wojnę na linii frontu. Zełenski stwierdził, że jest to ważny punkt.

Rosyjskie fortyfikacje we wschodniej Ukrainie
Rosyjskie fortyfikacje we wschodniej Ukrainie
Źródło: PAP/Reuters, Adam Ziemienowicz, Michał Czernek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki
Iga Dzieciuchowicz

Waszyngton i Kijów nie komentują doniesień medialnych

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę agencji Reuters o komentarz do artykułu "FT". Także rzecznik Wołodymyra Zełenskiego nie odpowiedział na pytania Reutersa, czy Trump naciskał na Zełenskiego, aby zaakceptował pokój na warunkach Rosji.

Jak podał "FT", europejscy urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem rozmowy stwierdzili, że po spotkaniu z Trumpem Zełenski miał "bardzo negatywne" nastawienie. Potwierdzili oni, że Trump spędził większość spotkania, pouczając Zełenskiego, powtarzając argumenty Putina i nakłaniając do przyjęcia propozycji prezydenta Rosji.

Podczas czwartkowej rozmowy z Trumpem Putin zaoferował niewielkie obszary dwóch południowych obwodów - chersońskiego i zaporoskiego - w zamian za znacznie większe części Donbasu, znajdujące się obecnie pod kontrolą Ukrainy, przekazał "FT". To mniej niż jego poprzednie żadania, aby Kijów oddał cały Donbas, a także obwody zaporoski i chersoński na południu.

Trump i Putin uzgodnili w czwartek, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się drugi szczyt w sprawie wojny na Ukrainie, w Budapeszcie. Pierwszym szczytem było spotkanie 15 sierpnia na Alasce, które nie przyniosło przełomu.

OGLĄDAJ: Po spotkaniu w Białym Domu. "Jak zobaczyłem, co napisał Trump, to ręce mi opadły"
pc

Po spotkaniu w Białym Domu. "Jak zobaczyłem, co napisał Trump, to ręce mi opadły"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: Reuters, Financial Times, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Schwartz/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWołodymyr ZełenskiUSAUkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinDonbasPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
imageTitle
Real długo bił głową w mur. Uratował go Mbappe
EUROSPORT
Wrocław. Na Cmentarzu Osobowickim kursuje autonomiczny minibus
Po cmentarzu kursuje autonomiczny minibus
Maciej Mazur
imageTitle
Verstappen bezkonkurencyjny w USA. Lider rozczarował
EUROSPORT
Szkolenia prowadzone przez wojskowych w Gdyni
Samorządy i obywatele szykują się na "W"
Marzanna Zielińska
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
METEO
Mgła, zimno, noc
Żółte alarmy w połowie Polski
METEO
imageTitle
Chiński wirus zaatakował mistrza świata. "Jedno z najgorszych doświadczeń w życiu"
EUROSPORT
Fakty po faktach
"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
Polska
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
METEO
Katarzyna Kotula
"Projekt ostatniej szansy". Kotula: jestem gotowa iść do prezydenta
Polska
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
imageTitle
Liverpool w kryzysie. Bitwa o Anglię dla Manchesteru United
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło niewiele. Polska tenisistka o krok od tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Tego nie osiągnął jeszcze nikt. Rekordowy sezon ekipy Majki
Najnowsze
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy
Świat
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
METEO
imageTitle
Były piłkarz Realu doznał udaru mózgu
EUROSPORT
Pani Lidia, mieszkanka Pławinka, mieszka tuż przy drodze wojewódzkiej, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże
Od lat walczy o poprawę. "Wyjście na spacer z wnukami jest niemożliwe"
Michał Malinowski
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Świat
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny taki atak Amerykanów. "Będą traktowani jak terroryści"
Świat
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
Świat
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy
Świat
Radosław Sikorski
Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
EUROSPORT
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica