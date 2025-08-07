"Szokujące badanie" w Izraelu. Tego chce ponad 80 procent społeczeństwa

W Strefie Gazy brakuje mleka dla niemowląt. Matki starają się szukać alternatyw, ale to odbija się na zdrowiu dzieci Źródło: Reuters

Sytuacja humanitarna w ogarniętej konfliktem Strefie Gazy jest tragiczna. W półenklawie od miesięcy brakuje żywności i wody. Nieliczne centra dystrybucji pomocy są niszczone w atakach, a wsparcie i tak dociera tam w okrojonym zakresie.

Co 20 minut w Gazie umiera jedno dziecko.

O konflikcie, kryzysie humanitarnym i przyszłości Strefy Gazy w czwartek w TVN24+ rozmawiali goście debaty "Gaza - co dalej?" - doktor Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu, dziennikarka "Polityki" Agnieszka Zagner i Magdalena Foremska, koordynatorka pomocy natychmiastowej Polskiej Akcji Humanitarnej.

"Ma ich po prostu nie być"

Zdaniem Foremskiej jedynym sposobem na zmianę tragicznej sytuacji w Strefie Gazy jest "zgoda władz izraelskich na powrót Narodów Zjednoczonych i organizacji humanitarnych, oddanie im z powrotem koordynacji punktów dystrybucyjnych i też na wpuszczenie kilku tysięcy ciężarówek wypełnionych żywnością, lekami, aby mogły wjechać i zapewnienie im bezpieczeństwa, aby dotarły do swojego celu". - Według ekspertów teraz musi wjeżdżać 600 ciężarówek dziennie, bez ograniczeń, aby odwrócić katastrofalne skutki tego, co miało miejsce przez ostatnie tygodnie - dodała.

- Powiem, jak rząd izraelski to tłumaczy, co nie znaczy, że zgadzam się z tym tłumaczeniem. Rząd izraelski tłumaczy, że ta pomoc była przejmowana przez Hamas i Hamas, przejmując tę pomoc, sprawował niejako władzę i ograniczenie tej pomocy było konieczne, aby odciąć Hamas od sprawowania władzy, bo kto rozdziela żywność, ten ma władzę. A celem deklarowanym Izraela jest pokonanie Hamasu, więc chciano go pokonać w ten sposób - opisał Kozłowski.

Zauważył jednak, że "pod tym wszystkim kryje się, i to trzeba powiedzieć z ogromnym smutkiem, pewien zamysł polityczny skrajnej prawicy izraelskiej, polegający na tym, żeby życie w Gazie było tak nie do zniesienia, żeby mieszkający tam Palestyńczycy zniknęli". - Gdzie mają zniknąć? Jak mają zniknąć? Tego się nie tłumaczy. Ma ich po prostu nie być - dodał.

Foremska zaznaczyła, że nie ma dowodów na to, że Hamas przejmował pomoc humanitarną. - To był pretekst, żeby wypchnąć ONZ i przejąć kontrolę nad dostarczaniem żywności - powiedziała. - Trudno nie mówić o używaniu głodu jako taktyki tudzież broni w tej wojnie - dodała.

"Niepokojące nastroje" w Izraelu

Zagner stwierdziła, że problemem jest nie tylko izraelski rząd, ale "niepokojące nastroje wśród samego społeczeństwa izraelskiego". - Niedawno ukazały się badania, dla mnie bardzo szokujące, z których wynika, że zdecydowana większość, ponad 80 procent Izraelczyków, popiera przymusowe wypędzenie mieszkańców Gazy. Tak, jak mówi pan ambasador. Dokąd? Nie wiadomo - powiedziała.

Jak dodała, ma wrażenie, że Izrael pozbywa się pewnych bezpieczników, które były nałożone na władzę - chociażby prokurator generalnej, w której sprawie zdecydować ma Sąd Najwyższy.

- W każdym zdrowym państwie demokratycznym, a Izrael za taką jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie wciąż się uważa, jednym z takich bezpieczników jest społeczeństwo. I oczywiście możemy mówić, są pewne oznaki tego, że nie całe społeczeństwo popiera sposób prowadzenia wojny w Gazie. Wręcz przeciwnie, w opinii większości Izraelczyków wojna powinna zakończyć się natychmiast i powinni wszyscy zakładnicy, w liczbie 50 osób, z czego 20 żyje, wrócić do Izraela. Niemniej jednak jak troszkę bardziej poskrobać i zajrzeć głębiej w duszę izraelską, można tam znaleźć rzeczy, które nie zawsze byśmy chcieli widzieć - zaznaczyła Zagner.

Kozłowski stwierdził, że jest to społeczeństwo głęboko podzielone. Przypomniał o protestach antyrządowych, które trwały przed 7 października.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, głównie cywilów, i porwał na terytorium Gazy 251 kolejnych. Według ministerstwa zdrowia Gazy, izraelski odwet pochłonął już ponad 60 tysięcy ofiar, głównie cywilów. Strefa Gazy jest zrujnowana.

