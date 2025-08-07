Samolot spadł w stolicy. Kilkadziesiąt kilometrów dalej doszło do kolejnej tragedii

Samolot przewoził personel medyczny. Cessna, wykorzystywana przez organizację AMREF Flying Doctors, rozbiła się podczas lotu do Hargejsy, stolicy separatystycznego terytorium Somalilandu w Somalii - poinformowała organizacja charytatywna w oświadczeniu.
Lokalny urzędnik w Nairobi przekazał, że niewielka maszyna spadła na ziemię w gęsto zaludnionej dzielnicy stolicy Kenii.
Komisarz hrabstwa Kiambu Henry Wafula poinformował, że zginęły cztery osoby na pokładzie samolotu i dwie osoby na ziemi.
Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego podał, że samolot wystartował z lotniska Wilson i trzy minuty później utracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego.
Jeden ze świadków powiedział agencji Reutera, że usłyszał głośny dźwięk, a następnie zobaczył kulę ognia i szczątki rozrzucone po okolicy.
Zderzenie pociągu i busa
W Kenii w czwartek doszło także do innej tragedii. W mieście Naivasha, oddalonym o ok. 90 km od Nairobi, pociąg zderzył się z busem - poinformowały powołujące się na policję lokalne media cytowane przez agencję Reutera. W wyniku wypadku zginęły cztery osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Komendant lokalnej policji Anthony Keter przekzał lokalnej gazecie, że wypadek miał miejsce w pobliżu farmy Morendat, położonej w północno-wschodniej części jeziora Naivasha.
- Obecnie poszukujemy ciał we wraku. Jak dotąd odnaleźliśmy cztery ciała - powiedział agencji Reutera pracownik Czerwonego Krzyża obecny na miejscu zdarzenia.
Autorka/Autor: kkop/ft
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Monicah Mwangi / Reuters / Forum