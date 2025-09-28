Logo strona główna
Świat

Dania zamyka przestrzeń powietrzną dla dronów

Mobilny radar wojskowy w Danii po licznych obserwacjach dronów w tym kraju
Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii
Źródło: TVN24
Dania w przyszłym tygodniu zamknie przestrzeń powietrzną dla cywilnych dronów - poinformował minister transportu tego kraju Thomas Danielsen. Zakaz lotu bezzałogowcami będzie obowiązywał przez pięć dni. Tego samego dnia duńska armia przekazała, że w nocy zaobserwowano drony nad kilkoma obiektami wojskowymi.

Minister Thomas Danielsen w wywiadzie dla telewizji TV 2 poinformował, że przestrzeń powietrzna nad całą Danią zostanie zamknięta dla wszystkich cywilnych dronów od poniedziałku, 29 września do piątku, 3 października.

Decyzja ma związek z organizacją dwóch europejskich szczytów dyplomatycznych w Kopenhadze w przyszłym tygodniu.

"Nie możemy pozwolić, aby zagraniczne drony powodowały niepewność i dezorganizację w społeczeństwie, czego doświadczyliśmy ostatnio. Dania będzie gościć w przyszłym tygodniu przywódców Unii Europejskiej. Musimy dlatego szczególnie skupić się na bezpieczeństwie" - wyjaśnił minister Danielsen, cytowany oświadczeniu resortu transportu.

Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Zakaz nie obejmuje lotów dronów wojskowych, lotnictwa państwowego wykorzystującego drony, w tym operacji dronów policyjnych i w sytuacjach kryzysowych, a także operacji dronów w sytuacjach kryzysowych na obszarach miejskich i regionalnych oraz w służbie zdrowia.

Kolejny incydent w Danii. Drony w strategicznym miejscu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny incydent w Danii. Drony w strategicznym miejscu

Kolejne drony nad obiektami wojskowymi w Danii

"Siły zbrojne potwierdzają, że drony zarejestrowano nad kilkoma obiektami wojskowymi tej nocy" - ogłosiła w niedzielę armia, nie podając jednak więcej szczegółów. Duńskie media dodały, że w nocy żadne z krajowych lotnisk nie zostało zamknięte.

Wcześniej drony pojawiające się na duńskim i norweskim niebie doprowadziły do tymczasowego zamknięcia kilku lotnisk. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen oraz szefowa rządu Mette Frederiksen określili incydenty "atakiem hybrydowym".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Doniesienia o dronach w Norwegii. W tym miejscu stacjonują F-35

Doniesienia o dronach w Norwegii. W tym miejscu stacjonują F-35

Dron nad lotniskiem w Holandii. Zamknięto jeden z pasów

Dron nad lotniskiem w Holandii. Zamknięto jeden z pasów

Duńska policja potwierdziła wcześniej, że w piątek wieczorem zaobserwowano "jednego lub dwa drony" w pobliżu i nad bazą wojskową Karup, największą w kraju, w której stacjonują wszystkie śmigłowce sił zbrojnych, system nadzoru przestrzeni powietrznej, szkoła lotnicza i oddziały wsparcia.

Autorka/Autor: sz/gp

Źródło: TV 2, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Steven Knap/PAP/EPA

DaniaDronylotniskobezpieczeństwo
