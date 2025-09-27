Logo strona główna
Świat

Drony nad ważnym lotniskiem wojskowym w Danii. Apel władz 

pap_20211123_11X (1)
Lotnisko wojskowe Karup w Danii
Źródło: Google Earth
W piątek wieczorem nad lotniskiem wojskowym Karup w Danii pojawiły się "jeden lub dwa" niezidentyfikowane drony - przekazał duński dziennik "Jyllands-Posten", powołując się na lokalne władze. W związku z incydentem na pewien czas zamknięto przestrzeń powietrzną nad portem. Od kilku dni drony nieznanego pochodzenia zakłócają ruch lotniczy nad Danią.

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 20.15, jednak dopiero w sobotę w godzinach porannych policja regionu Środkowej i Zachodniej Jutlandii zdecydowała się poinformować opinię publiczną o incydencie.

Jak przekazano, policja otrzymała zgłoszenie w związku z nielegalnym lotem drona na terenie i w pobliżu lotniska Karup. To ważny wojskowy port lotniczy Duńskich Sił Powietrznych.

- To był jeden, może dwa drony - powiedział dyżurny lokalnej policji Simon Skelkjær, cytowany przez gazetę "Jyllands-Posten". Dodał, że policja współpracowała w tej sprawie z wojskiem. Zaapelował do wszystkich, którzy w piątkowy wieczór "zauważyli coś w pobliżu lotniska wojskowego", by zgłaszali się na policję. Nie odpowiedział na pytanie, czy służbom udało się namierzyć maszyny.

W związku z incydentem na pewien czas zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem dla ruchu cywilnego.

Lotnisko Karup
Lotnisko Karup
Źródło: RITZAU SCANPIX/PAP/EPA

Siły zbrojne Danii potwierdziły obserwacje bezzałogowców w nocy z piątku na sobotę także w kilku innych lokalizacjach podlegających wojsku. Nie podano szczegółów.

W bazie lotniczej Karup, zlokalizowanej w środkowej części Półwyspu Jutlandzkiego, pracuje 3,5 tysiąca wojskowych oraz pracowników cywilnych - informują zbrojne siły zbrojne Danii na stronie internetowej. W jednostce stacjonują śmigłowce sił zbrojnych, mieści się system nadzoru przestrzeni powietrznej, a także szkoła lotnicza. Obiekt to siedziba części dowództwa sił zbrojnych.

Podejrzane drony nad Danią i nie tylko. "Ataki hybrydowe"

To kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze.

Źródło: Mapy Google

Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała te incydenty "atakami hybrydowymi".

W nocy z czwartku na piątek drony zaobserwowano nad niemieckim krajem związkowym Szlezwikiem-Holsztynem, który graniczy z Danią.

Drony nad Niemcami. Jest śledztwo
Drony nad Niemcami. Jest śledztwo

W nocy z czwartku na piątek dwa niezidentyfikowane drony zaobserwowano nad archipelagiem w Karlskronie na południowym wschodzie Szwecji. W mieście znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej.

Z kolei w poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze i Oslo w sąsiedniej Norwegii, na kilka godzin blokując tam ruch samolotów.

Drony nad ważnym portem na Bałtyku
Drony nad ważnym portem na Bałtyku

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: Jyllands-Posten, PAP

Źródło zdjęcia głównego: RITZAU SCANPIX/PAP/EPA

