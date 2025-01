Damaszek żąda od Moskwy wydania Baszara al-Asada

Rządzący Syrią Ahmed al-Szara zażądał w czasie spotkania z rosyjską delegacją, by Moskwa wydała jego krajowi obalonego dyktatora Baszara al-Asada, któremu Kreml zapewnił azyl - podała w środę agencja Reutera, powołując się na syryjskie źródła.

W grudniu ubiegłego roku w Syrii po 24 latach upadł reżim Baszara al-Asada. Dyktator wraz z rodziną przebywa w Rosji, gdzie otrzymał azyl, co miało być osobistą decyzją Władimira Putina. We wtorek, po raz pierwszy od czasu obalenia władzy w Syrii, do Damaszku przybyła rosyjska delegacja. W jej składzie są między innymi wiceminister spraw zagranicznych Michaił Bogdanow i specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. Syrii Aleksandr Ławrentiew.