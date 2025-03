Dalajlama wskazuje, gdzie urodzi się jego następca

Kolejny dalajlama urodzi się w wolnym świecie, poza Chinami - zapowiedział Dalajlama XIV w swojej najnowszej książce. Wcześniej sugerował, że może nie mieć następcy. Jednocześnie prawo do wskazania nowego dalajlamy uzurpują sobie Chiny, które oskarżają 89-latka o działalność separatystyczną.

Dalajlama XIV odniósł się do kwestii swojego następcy w najnowszej książce. Zatytułowana "Voice for the Voiceless" (pl. - Głos dla Pozbawionych głosu) pozycja nie jest jeszcze dostępna w Polsce, światową premierę miała jednak we wtorek. Wcześniejszy dostęp do jej treści uzyskała agencja Reutera, która przytoczyła wybrane fragmenty publikacji.

"Jako że celem reinkarnacji jest kontynuowanie pracy poprzednika, nowy dalajlama narodzi się w wolnym świecie, by tradycyjna misja dalajlamy - tj. bycie głosem powszechnego współczucia, duchowym przywódcą buddyzmu tybetańskiego i symbolem Tybetu, ucieleśniającym aspiracje narodu tybetańskiego - była kontynuowana" - stwierdził w cytowanej przez agencję książce Dalajlama XIV. Wskazanie na "wolny świat" jest rozumiane tak, że reinkarnacja ta nie będzie miała miejsca w Chinach ani w kontrolowanym przez Chiny Tybecie.

Następca Dalajlamy XIV

Dalajlama XIV wcześniej kilkukrotnie odnosił się już do kwestii swojego następcy. O tym, że jego sukcesor nie przyjdzie na świat w Chinach, do których należy współcześnie Tybet, Dalajlama XIV wspomniał w przeszłości, a jako prawdopodobne miejsce narodzin swojego sukcesora wskazywał wówczas na Indie, w których działa tybetański rząd na uchodźstwie. 89-letni dziś duchowy przywódca Tybetańczyków sugerował jednak później, że nie będzie mieć żadnego następcy, a linia duchowych przywódców skończy się na nim. W książce "Voice for the Voiceless" wyraźnie stwierdził jednak, że Tybetańczycy z całego świata chcą kontynuowania instytucji dalajlamy.

Zgodnie z tybetańską tradycją po śmierci dalajlamy jego dusza reinkarnuje się i wraca w ciele dziecka. Dalajlamowie w przeszłości wielokrotnie przepowiadali za życia, gdzie narodzi się ich następca. Zgodnie z tym wierzeniem kolejni dalajlamowie są bowiem jedynie kolejnymi wcieleniami tej samej osoby. W Dalajlamie XIV duchowego przywódcę powołana w tym celu komisja rozpoznała gdy miał 2 lata.

W wieku 23 lat, wraz z tysiącami innych Tybetańczyków, uciekł on do Indii po nieudanym powstaniu przeciwko chińskim komunistom, którzy w 1950 roku zajęli Tybet. Od tego czasu Dalajlama XIV pozostaje w sporze z Pekinem. Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych nazwał we wtorek 89-latka mianem "politycznego wygnańca", który "pod płaszczykiem religii angażuje się w antychińską działalność separatystyczną" i "nie posiada żadnych praw do reprezentowania narodu tybetańskiego".

W ubiegłym miesiącu chiński rząd wyraził także nadzieję, że Dalajlama "powróci na właściwą ścieżkę" i uzna Tybet i Tajwan za niezbywalne części Chin. Ten jednak konsekwentnie opowiada się za walką o wolność narodu tybetańskiego. Chińskie władze zapowiadają również, że to one wskażą kto będzie kolejnym dalajlamą. Dalajlama XIV podkreślił, że wybór ten nie zostanie uszanowany przez Tybetańczyków, a szczegółami na temat swojego następcy podzieli się bliżej 90. urodzin. Te wypadają w lipcu.

Dalajlama XIV Shutterstock

Autorka/Autor:jdw//mm

Źródło: Reuters, PAP