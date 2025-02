Piaszczyste plaże i lazur ciepłych wód Morza Śródziemnego... Donald Trump ogłosił, że widzi tu "riwierę Bliskiego Wschodu", a na niej "międzynarodowe" towarzystwo. Wystarczy jednak odwrócić się tyłem do morza, by zobaczyć, że tam, gdzie prezydent USA widzi przyszłe fale turystów, od wielu lat przelewają się fale przemocy, uchodźców, ubóstwa i bólu. Przyjrzyjmy się, czym jest Strefa Gazy.

Pomysł natychmiast spotkał się z falą krytyki. I to nie tylko ze strony państw arabskich. Dziennik "The New York Times" nazwał ją "jednym z najbardziej bezczelnych pomysłów od lat, jakie wysunął którykolwiek z amerykańskich przywódców". Ocenił też, że słowa prezydenta brzmią jak wypowiedź dewelopera nieruchomości, którym Trump niegdyś był. "Przedstawiając plan, Trump nie powołał się na żaden organ dający mu prawo do przejęcia terytorium ani nie wspomniał o fakcie, że przymusowe usunięcie ludności narusza prawo międzynarodowe i dekady konsensusu w sprawie amerykańskiej polityki zagranicznej".