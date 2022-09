Co oznacza częściowa mobilizacja w Rosji? Ekspert: To propaganda. Powołanie 300 tysięcy żołnierzy może być niewykonalne

czytaj dalej

Współpracownik rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego zadzwonił do syna Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika wojskowej komendy uzupełnień, wezwał go do stawienia się tam. Syn rzecznika odparł, że jego pobyt tam byłby "nie do końca odpowiedni" i że będzie to załatwiać "na innym szczeblu".