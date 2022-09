Putin ogłasza częściową mobilizację

Rosyjski prezydent zagroził Zachodowi, że jeżeli będzie kontynuował to, co nazwał "szantażem nuklearnym", Moskwa odpowie z użyciem całego swojego arsenału. - Jeżeli zagrożona jest integralność terytorialna naszego kraju, wykorzystujemy wszystkie możliwe środki, by chronić naszych ludzi - i to nie jest blef – ostrzegł.