Świat

Miał ukraść 70 metrów kabla systemu kolei. Grozi mu do ośmiu lat więzienia

Mężczyzna miał ukraść 70 metrów kabla z czeskiej kolei
Praga, stolica Czech (nagrania archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
W Czechach doszło do zakłócenia pracy dziesiątek pociągów i odwołania części połączeń regionalnych. Przyczyną była kradzież 70 metrów kabli w rejonie praskiego dworca głównego. Podejrzewanemu grozi nawet osiem lat więzienia.

Do kradzieży około 70 metrów kabla systemu bezpieczeństwa kolei doszło w niedzielę rano w pobliżu Dworca Głównego w Pradze.

Jak przekazały Czeskie Koleje (CzD), w konsekwencji powstały zakłócenia, które dotyczą kursowania dziesiątek pociągów obsługujących połączenia lokalne i ekspresowe. Niektóre kursy regionalne odwołano, w tym odjazdy z Pragi w stronę Pardubic, Ołomuńca i Ostrawy.

Domniemany sprawca został zatrzymany

O przyczynie problemów w ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem poinformował Martin Kavka, przedstawiciel Administracji Kolejowej (Sprava Żeleznic), zarządzającej państwową siecią kolejową.

Dworzec Główny, Praga w Czechach
Dworzec Główny, Praga w Czechach
Źródło: Mirko Kuzmanovic/Shutterstock

Zatrzymania domniemanego złodzieja dokonali kolejarze, którzy przekazali go policji. Ta w serwisie X poinformowała, że przy zatrzymanym znaleziono torbę ze zwojem wielożyłowego kabla. Rozpoczęto czynności mające wyjaśnić zdarzenie. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

Według komunikatów kolei, normalne kursowanie pociągów zostanie przywrócone jeszcze w niedzielę.

pc

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/PolicieCZ

