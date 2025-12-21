Miał ukraść 70 metrów kabla systemu kolei. Grozi mu do ośmiu lat więzienia

Do kradzieży około 70 metrów kabla systemu bezpieczeństwa kolei doszło w niedzielę rano w pobliżu Dworca Głównego w Pradze.
Jak przekazały Czeskie Koleje (CzD), w konsekwencji powstały zakłócenia, które dotyczą kursowania dziesiątek pociągów obsługujących połączenia lokalne i ekspresowe. Niektóre kursy regionalne odwołano, w tym odjazdy z Pragi w stronę Pardubic, Ołomuńca i Ostrawy.
Domniemany sprawca został zatrzymany
O przyczynie problemów w ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem poinformował Martin Kavka, przedstawiciel Administracji Kolejowej (Sprava Żeleznic), zarządzającej państwową siecią kolejową.
Zatrzymania domniemanego złodzieja dokonali kolejarze, którzy przekazali go policji. Ta w serwisie X poinformowała, że przy zatrzymanym znaleziono torbę ze zwojem wielożyłowego kabla. Rozpoczęto czynności mające wyjaśnić zdarzenie. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.
Według komunikatów kolei, normalne kursowanie pociągów zostanie przywrócone jeszcze w niedzielę.
Autorka/Autor: ms
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/PolicieCZ