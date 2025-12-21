Miał ukraść 70 metrów kabla systemu kolei. Grozi mu do ośmiu lat więzienia

Praga, stolica Czech (nagrania archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Do kradzieży około 70 metrów kabla systemu bezpieczeństwa kolei doszło w niedzielę rano w pobliżu Dworca Głównego w Pradze.

Jak przekazały Czeskie Koleje (CzD), w konsekwencji powstały zakłócenia, które dotyczą kursowania dziesiątek pociągów obsługujących połączenia lokalne i ekspresowe. Niektóre kursy regionalne odwołano, w tym odjazdy z Pragi w stronę Pardubic, Ołomuńca i Ostrawy.

Domniemany sprawca został zatrzymany

O przyczynie problemów w ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem poinformował Martin Kavka, przedstawiciel Administracji Kolejowej (Sprava Żeleznic), zarządzającej państwową siecią kolejową.

Dworzec Główny, Praga w Czechach Źródło: Mirko Kuzmanovic/Shutterstock

Zatrzymania domniemanego złodzieja dokonali kolejarze, którzy przekazali go policji. Ta w serwisie X poinformowała, że przy zatrzymanym znaleziono torbę ze zwojem wielożyłowego kabla. Rozpoczęto czynności mające wyjaśnić zdarzenie. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

Krátce po činu jsme zadrželi podezřelého i s odcizenými kabely. V současné době probíhá ohledání místa události a následovat bude výslech zadrženého. Podle výše způsobené škody mu může hrozit trest odnětí svobody až na osm let. #policiepha https://t.co/mHMoSTpADx pic.twitter.com/pM6mQZiCg4 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2025 Rozwiń

Według komunikatów kolei, normalne kursowanie pociągów zostanie przywrócone jeszcze w niedzielę.

