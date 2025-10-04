Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

Cezary Paprzycki
Cezary Paprzycki
Andrej Babisz podczas jednej z ostatnich przedwyborczych debat
Andrej Babisz podczas jednej z ostatnich przedwyborczych debat
Źródło: MARTIN DIVISEK/EPA/PAP
Ponoć przeklina po słowacku, kiedy się zdenerwuje. A denerwuje się łatwo. Uwielbia rządzić za pomocą SMS-ów, lubi TikToka i One Direction. Szybko dorobił się statusu miliardera. I są to miliardy dolarów, a nie koron. Do polityki wszedł niewiele ponad dekadę temu, ale podporządkował ją sobie na trwałe. Kim jest Andrej Babisz?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Andrej Babisz pojawił się w czeskiej polityce w 2013 roku. Został wtedy posłem, a jego nowo utworzona partia Akcja Niezadowolonych Obywateli (ANO) zdobyła ponad 18 procent głosów.
  • W latach 2014-2017 był wicepremierem i szefem resortu finansów, zaś w kolejnej kadencji (2017-2021) kierował czeskim rządem.
  • Babisz jest z pochodzenia Słowakiem, urodził się w Bratysławie. Z Czechami związany jest biznesowo, a także prywatnie od początku lat 90.
  • Jest założycielem i wieloletnim szefem Agrofertu, holdingu działającego na rynku rolno-spożywczym. Dzięki rozwojowi firmy w latach 90. Babisz dorobił się szybko fortuny. Jego majątek wyceniany jest na ponad 4 miliardy dolarów.

Ma wiele twarzy. I każda z nich zdaje się być prawdziwa. Poglądy zmieniał tak często, że teza o braku jakichkolwiek zdaje się trafną diagnozą. Jednocześnie budzi skrajne emocje. Jedni go kochają, inni nim straszą. Trudno jednak polemizować z tym, że wywrócił do góry nogami czeski system, w którym przez ponad 20 lat dominowały dwie formacje - konserwatywna ODS i centrolewicowa ČSSD. Od wejścia do polityki w 2013 roku to Babisz skupia na sobie większość medialnej uwagi, a jego partia - zbudowana od zera - w swoich pierwszych wyborach sięgnęła aż po 18 procent głosów.

Dekadę temu przyciągnął do siebie ludzi zawiedzionych dotychczasowymi elitami i od tego czasu tylko poszerza elektorat. Jednocześnie nie chce oddać firmy, która zapewniła mu majątek liczony w miliardach dolarów. Jedni mówią, że do polityki poszedł właśnie po to, żeby uchronić swoje rolno-spożywcze imperium, inni zaś, że chciał zastąpić łatkę oligarchy mianem ludowego trybuna. Pewne jest to, że urodził się w Bratysławie i z pochodzenia jest Słowakiem. Zacznijmy więc od krótkiej podróży na podnóże Tatr.

Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?

Cezary Paprzycki

Od Czechosłowacji po Paryż

Rodzice Babisza pochodzili z dwóch różnych części Słowacji. Ostatecznie jednak osiedli w Bratysławie, gdzie oboje skończyli studia ekonomiczne. Syn poszedł w ich ślady. Jednak zanim zdobył tytuł na uczelni, wielokrotnie się przeprowadzał ze względu na pracę ojca. Ten - pracownik centrali handlu zagranicznego, prowadzonej przez komunistyczne władze - wielokrotnie zmieniał placówki, w których działał. I tak młodzieńcze lata Babisz dzielił między Paryż, Genewę i Bratysławę, żeby ostatecznie samemu pójść w ślady ojca.

Andrej Babisz
Andrej Babisz
Źródło: SADAK SOUICI/EPA/PAP

Rozpoczął pracę w Petrimexie - przedsiębiorstwie sprowadzającym do Czechosłowacji produkty chemiczne, których kraj sam nie mógł wytworzyć na miejscu. Wszystko pod czujnym okiem ówczesnego reżimu. Wtedy też Babisz stał się członkiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji i rzekomym agentem Służby Bezpieczeństwa (StB) pod pseudonimem "Buresz" (sprawa od kilku lat ma swoje sądowe odsłony, Babisz twierdzi, że świadomie nie współpracował z czechosłowacką bezpieką).

Większość lat 80. spędził w Maroku, gdzie kierował placówką Petrimexu i zajmował się między innymi sprowadzaniem do Czechosłowacji siarki czy amoniaku. Szybko i często awansował. Miał też dyplomatyczny paszport, co było raczej rzadkością wśród urzędników handlowych. Do ojczyzny nie chciał wrócić nawet po aksamitnej rewolucji z 1989 roku, bo komunistyczny reżim zapewniał mu wysoki poziom życia w północnej Afryce. Babisz dał się jednak przekonać, kiedy otrzymał propozycję przejęcia części udziałów w spółce córce Petrimexu, firmie Agrofert.

Cezary Paprzycki
Cezary Paprzycki
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski potwierdził. Największy taki atak od początku wojny
Świat
Śmiertelny wypadek awionetki w Lipowej pod Żywcem
Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli
Małgorzata Goślińska
imageTitle
Kapitalny tenis Majchrzaka. Rozbił wyżej notowanego Amerykanina
EUROSPORT
imageTitle
Zwolińska pisze historię. Ma kolejny medal mistrzostw świata
EUROSPORT
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
METEO
monachium niemcy lotnisko - Framalicious shutterstock_2499279729
Lotnisko znów sparaliżowane. "Stopniowe wznawienie" prac
Świat
imageTitle
Po pierwsze polskie złoto. Święto żużla w Toruniu
EUROSPORT
Żołnierz oskarżony o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na granicy z Białorusią
Decyzja prezydenta w sprawie wojska. Komunikat BBN
Polska
Silny wiatr, sztorm, wichura
IMGW ostrzega. Porywy mogą przekraczać 80 km/h
METEO
Orlik
Miały być dostępne dla każdego i za darmo. Niektóre każą sobie płacić
Polska
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Ostrawie
Pierwszy dzień wyborów, zawiódł system elektroniczny
Świat
imageTitle
Kolejne zawodniczki zakwalifikowały się turnieju WTA Finals
Najnowsze
Donald Trump i Benjamin Netanjahu
Trump wzywa do natychmiastowego przerwania bombardowań, Netanjahu "zaskoczony"
Świat
Szwedzka straż przybrzeżna
"Należy odnieść się do rzeczywistości". Szwecja chce zwiększyć uprawnienia Straży Przybrzeżnej
Świat
Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę
Polacy odmawiają deportacji, Hamas odpowiada na ultimatum, Żurek i oświadczenie Nawrockiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
METEO
King Combs
Ponad cztery lata więzienia dla Seana "Diddy'ego" Combsa
Świat
imageTitle
Piekielne warunki na torze. Innowacyjny pomysł na ratunek kierowcom
EUROSPORT
Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni
Hamas: jesteśmy gotowi uwolnić wszystkich izraelskich zakładników
Świat
Guterres HOŁOWNIA
Hołownia po spotkaniu "zapoznawczym". "Nie była to rozmowa o pracę"
Świat
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
WARSZAWA
imageTitle
Koniec kapitalnej serii Polaków. Niespodzianka w Speedway of Nations 2
EUROSPORT
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku w Pradze
Świat
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
METEO
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Donald Trump
"Walcz, Walcz, Walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie
BIZNES
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
METEO
Waldemar Żurek w TVN24
Żurek po oświadczeniu Nawrockiego: nie wycofam się
Polska
Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Teatr polityczny" i "hipokryzja PiS-u". Posłanki komentują słowa prezydenta
Fakty po Faktach
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica