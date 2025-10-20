Włamanie do Luwru, walki w Strefie Gazy, Nawrocki o "alternatywie dla małżeństwa"

Złodzieje rozbili okno i weszli do Luwru. Skradziono cenną bużuterię Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Włamanie do Luwru

W niedzielę rano doszło do włamania do Luwru. Francuskie ministerstwo kultury poinformowało, że łupem złodziei padło osiem sztuk biżuterii.

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra

Sprawcy, którzy nie zostali jeszcze znalezieni, mieli dostać się do muzeum z zewnątrz za pomocą podnośnika, który znajdował się na ciężarówce, a następnie wtargnęli do Galerii Apolla, gdzie ich celem były dwie witryny. Kradzież trwała kilka minut.

2. Walki w Strefie Gazy

Izraelska armia poinformowała, że została zaatakowana w niedzielę rano w okolicach miasta Rafah na południu Strefy Gazy przez "terrorystów" i odpowiedziała ogniem. W ostrzale zginęło dwóch żołnierzy, a trzech zostało rannych.

W późniejszych komunikatach wojska i armii przypisano atak Hamasowi, oskarżając go o naruszenie obowiązującego od 10 października rozejmu. Hamas odrzuca te zarzuty, nie przyznaje się do ataku i twierdzi, że przestrzega zawieszenia broni.

Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły co najmniej dwie fale nalotów, deklarując, że są wymierzone w cele Hamasu. Kontrolowana przez Hamas obrona cywilna Strefy Gazy poinformowała, że w izraelskich uderzeniach zginęło 45 osób.

W niedzielę wieczorem izraelska armia poinformowała, że wraca do zawieszenia broni.

3. Niezgoda Nawrockiego na "alternatywę dla małżeństwa"

W piątek liderzy Lewicy i PSL ogłosili szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ma zawierać około 20 uprawnień dla związków nieformalnych, między innymi wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie oraz dostęp do informacji medycznej partnera.

Do projektu odniósł się w niedzielę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom. Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu" - przekazał.

Podobne zdanie wyraził w "Kawie na ławę" prezydencki doradca Alvin Gajadhur. - Pan prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jest otwarty na rozmowy w sprawie tak zwanej osoby najbliższej. Natomiast ten projekt (...) wydaje się niezgodny z konstytucją - powiedział.

4. Trump: Rosja zatrzyma część terytorium Ukrainy

W wyemitowanym w niedzielę w wywiadzie Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki Fox Business Marii Bartiromo, czy ma poczucie, że "Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium".

Prezydent USA najpierw przytaknął, ale następnie dodał: - Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości.

W sobotę dziennik "The Washington Post" podał, że podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej z Trumpem, Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił w obwodzie zaporoskim i chersońskim - przekazali przedstawiciele władz, prosząc o anonimowość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy

5. Atak USA na statek przemytniczy

W piątek siły amerykańskie zaatakowały statek przemytniczy i zabiły trzy osoby - przekazał w niedzielę sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Według niego łódź była powiązana z kolumbijską grupą partyzancką handlującą narkotykami.

Amerykański sekretarz wojny dodał, że łódź znajdowała się na obszarze obejmującym działania Południowego Dowództwa USA (USSOUTHCOM).

SPRAWDŹ POGODĘ NA DZIŚ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD