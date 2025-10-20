Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Włamanie do Luwru, walki w Strefie Gazy, Nawrocki o "alternatywie dla małżeństwa"

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje rozbili okno i weszli do Luwru. Skradziono cenną bużuterię
Źródło: Reuters
W niedzielę rano doszło do włamania do Luwru. W okolicach miasta Rafah na południu Strefy Gazy izraelska armia została zaatakowana przez "terrorystów" i odpowiedziała ogniem. Ludzie prezydenta zapowiedzieli, że ten nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 20 października.

1. Włamanie do Luwru

W niedzielę rano doszło do włamania do Luwru. Francuskie ministerstwo kultury poinformowało, że łupem złodziei padło osiem sztuk biżuterii.

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra

Sprawcy, którzy nie zostali jeszcze znalezieni, mieli dostać się do muzeum z zewnątrz za pomocą podnośnika, który znajdował się na ciężarówce, a następnie wtargnęli do Galerii Apolla, gdzie ich celem były dwie witryny. Kradzież trwała kilka minut.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy

Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy

Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe

Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe

2. Walki w Strefie Gazy

Izraelska armia poinformowała, że została zaatakowana w niedzielę rano w okolicach miasta Rafah na południu Strefy Gazy przez "terrorystów" i odpowiedziała ogniem. W ostrzale zginęło dwóch żołnierzy, a trzech zostało rannych.

W późniejszych komunikatach wojska i armii przypisano atak Hamasowi, oskarżając go o naruszenie obowiązującego od 10 października rozejmu. Hamas odrzuca te zarzuty, nie przyznaje się do ataku i twierdzi, że przestrzega zawieszenia broni.

Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły co najmniej dwie fale nalotów, deklarując, że są wymierzone w cele Hamasu. Kontrolowana przez Hamas obrona cywilna Strefy Gazy poinformowała, że w izraelskich uderzeniach zginęło 45 osób.

W niedzielę wieczorem izraelska armia poinformowała, że wraca do zawieszenia broni.

3. Niezgoda Nawrockiego na "alternatywę dla małżeństwa"

W piątek liderzy Lewicy i PSL ogłosili szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ma zawierać około 20 uprawnień dla związków nieformalnych, między innymi wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie oraz dostęp do informacji medycznej partnera.

Do projektu odniósł się w niedzielę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom. Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu" - przekazał.

Podobne zdanie wyraził w "Kawie na ławę" prezydencki doradca Alvin Gajadhur. - Pan prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jest otwarty na rozmowy w sprawie tak zwanej osoby najbliższej. Natomiast ten projekt (...) wydaje się niezgodny z konstytucją - powiedział.

Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"

Polska

4. Trump: Rosja zatrzyma część terytorium Ukrainy

W wyemitowanym w niedzielę w wywiadzie Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki Fox Business Marii Bartiromo, czy ma poczucie, że "Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium".

Prezydent USA najpierw przytaknął, ale następnie dodał: - Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości.

W sobotę dziennik "The Washington Post" podał, że podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej z Trumpem, Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił w obwodzie zaporoskim i chersońskim - przekazali przedstawiciele władz, prosząc o anonimowość.

Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 

5. Atak USA na statek przemytniczy

W piątek siły amerykańskie zaatakowały statek przemytniczy i zabiły trzy osoby - przekazał w niedzielę sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Według niego łódź była powiązana z kolumbijską grupą partyzancką handlującą narkotykami.

Amerykański sekretarz wojny dodał, że łódź znajdowała się na obszarze obejmującym działania Południowego Dowództwa USA (USSOUTHCOM).

SPRAWDŹ POGODĘ NA DZIŚ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Mohammed Badra

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeFrancjaLuwrIzraelHamasStrefa GazyKarol NawrockiDonald TrumpRosjaUkraina
Czytaj także:
PODCAST SUPERWIZJER klauzinski sebastian i jakub stachowiak
Dziennikarze "Superwizjera" z nagrodą
Polska
Donald Trump
Media: Trump próbował zakrzyczeć Zełenskiego. Prezydent USA reaguje
Samolot zjechał z pasa startowego i wpadł do morza
Samolot zjechał z pasa i wpadł do morza. Są zabici
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
METEO
imageTitle
Real długo bił głową w mur. Uratował go Mbappe
EUROSPORT
Wrocław. Na Cmentarzu Osobowickim kursuje autonomiczny minibus
Po cmentarzu kursuje autonomiczny minibus
Maciej Mazur
imageTitle
Verstappen bezkonkurencyjny w USA. Lider rozczarował
EUROSPORT
Szkolenia prowadzone przez wojskowych w Gdyni
Samorządy i obywatele szykują się na "W"
Marzanna Zielińska
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
METEO
Mgła, zimno, noc
Żółte alarmy w połowie Polski
METEO
imageTitle
Chiński wirus zaatakował mistrza świata. "Jedno z najgorszych doświadczeń w życiu"
EUROSPORT
Fakty po faktach
"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
Polska
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
METEO
Katarzyna Kotula
"Projekt ostatniej szansy". Kotula: jestem gotowa iść do prezydenta
Polska
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
imageTitle
Liverpool w kryzysie. Bitwa o Anglię dla Manchesteru United
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło niewiele. Polska tenisistka o krok od tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Tego nie osiągnął jeszcze nikt. Rekordowy sezon ekipy Majki
Najnowsze
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
METEO
imageTitle
Były piłkarz Realu doznał udaru mózgu
EUROSPORT
Pani Lidia, mieszkanka Pławinka, mieszka tuż przy drodze wojewódzkiej, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże
Od lat walczy o poprawę. "Wyjście na spacer z wnukami jest niemożliwe"
Michał Malinowski
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny taki atak Amerykanów. "Będą traktowani jak terroryści"
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica