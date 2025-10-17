Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co się dzieje w Peru? Chcą wprowadzić stan wyjątkowy

Protestujący starli się z funkcjonariuszami policji w trakcie demonstracji w Limie w Peru
W czasie antyrządowego protestu w Limie w Peru doszło do starć z policją
Źródło: REUTERS
W Limie ma zostać wprowadzony stan wyjątkowy - zapowiedział premier Peru Ernesto Alvarez. Jest to pokłosie fali antyrządowych protestów i starć z policją. W czasie demonstracji w stolicy rannych miało zostać dziesiątki funkcjonariuszy. Zginął też jeden z protestujących, którego śmierć jest przedmiotem śledztwa.

W czwartek wieczorem na konferencji prasowej premier Peru Ernesto Alvarez przekazał, że rząd ogłosi stan wyjątkowy w Limie i przygotowuje pakiet środków mających na celu zwalczanie rosnącego poczucia zagrożenia.

Środowy protest - zwołany przez młodych demonstrantów z pokolenia Z, pracowników transportu i organizacje obywatelskie - wpisuje się w serię demonstracji przeciwko korupcji i rosnącej przestępczości, które doprowadziły w zeszły czwartek do odsunięcia od władzy byłej prezydentki Diny Boluarte.

Zdjęcie z 15 października 2025 roku
Policjanci stoją na straży przy budynku Kongresu w czasie protestu w Limie w Peru
Źródło: PAP/EPA/JOHN REYES MEJIA

Tego dnia tysiące protestujących zgromadziły się w całym kraju, a setki starły się z policją przed budynkiem Kongresu w Limie. Policja użyła gazu łzawiącego, a niektórzy manifestanci rzucali fajerwerkami, kamieniami i płonącymi przedmiotami.

- Wszyscy muszą odejść! - skandowali protestujący, gdy dotarli już do Kongresu i próbowali zburzyć metalowe bariery chroniące budynek.

Protestujący w Limie w Peru przynieśli ze sobą transparenty z antyrządowymi hasłami
Protestujący w Limie w Peru przynieśli ze sobą transparenty z antyrządowymi hasłami
Źródło: PAP/EPA/JOHN REYES MEJIA

Są ofiary zamieszek w Peru

W trakcie zamieszek śmierć poniósł 32-letni Eduardo Ruiz Sanz. Przedstawiciel peruwiańskiego biura Rzecznika Praw Obywatelskich Fernando Losada zapowiedział, że zostanie to zbadane. Miejscowa prokuratura poinformowała, że Sanza zmarł w wyniku postrzału.

Zdjęcie z 15 października 2025 roku
Protestujący starli się z funkcjonariuszami policji w trakcie demonstracji w Limie w Peru
Źródło: PAP/EPA/JOHN REYES MEJIA

W czwartek szef peruwiańskiej policji krajowej (PNP) Oscar Arriola poinformował dziennikarzy, że należący do policji Luis Magallanes został zaatakowany i oddał strzały. Arriola dodał, że Magallanes przebywa w szpitalu i został odsunięty od pełnienia obowiązków.

Tymczasowy prezydent Jose Jeri wyraził na platformie X ubolewanie z powodu śmierci Sanza. "Jego rodzina jest głęboko zasmucona. Oby śledztwo pozwoliło obiektywnie ustalić fakty" - czytamy.

Odsunięta prezydentka Peru i tymczasowa głowa państwa

Głównym powodem manifestacji, które odbyły się też między innymi w Arequipie, Cuzco i Puno, był sprzeciw wobec narastającego problemu przestępczości zorganizowanej, w tym rosnącej liczby morderstw i przypadków wymuszeń haraczy.

Kryzys bezpieczeństwa wewnętrznego doprowadził do tego, że 10 października jednoizbowy parlament Peru usunął ze stanowiska prezydent kraju Dinę Boluarte. Jose Jeri, jako przewodniczący Kongresu, tymczasowo objął urząd głowy państwa i będzie go pełnić do końca czerwca 2026 roku.

Radość przed parlamentem. W nocy odwołano nielubianą prezydent
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radość przed parlamentem. W nocy odwołano nielubianą prezydent

Peruwiańska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego nadużycia władzy i prania pieniędzy przez Boluarte. Ostatnie sondaże dawały jej poparcie na poziomie niespełna 5 procent. AFP podkreśliła, że demonstracje zwołali i w dominującym stopniu uczestniczyli w nich przedstawiciele pokolenia Z, którzy w ostatnich tygodniach stali za protestami między innymi w Nepalu, na Madagaskarze i w Maroku.

Jak młodzi z pokolenia Z obalili w 48 godzin rząd w Nepalu? Czytaj w TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: Reuters, PAP, AFP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOHN REYES MEJIA

Udostępnij:
TAGI:
PeruPrzemocprotest
Czytaj także:
pap_20140410_257
Nie żyje gitarzysta i założyciel Kiss. Ace Frehley miał 74 lata
Martyna Nowosielska-Krassowska
Sędzia Piotr Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Sędzia Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Polska
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
WARSZAWA
Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny
Biskup przed barem. Kościół przeprasza społeczność LGBT
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
METEO
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Jednym z objawów dysautonomii są zawroty głowy i kołatanie serca w pozycji stojącej
Duszności, zasłabnięcia i palpitacje, a kardiolodzy rozkładają ręce. Czym jest zespół POTS?
Zuzanna Kuffel
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Krok w kierunku bezpieczeństwa i godności. Apeluję do prezydenta, by podpisał"
Polska
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
"Bułka w piekarniku". Wspaniałe wieści od polskiej medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
imageTitle
Po tych słowach lekarza skończył karierę. Problemy zaczęły się w Polsce
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"
Świat
Hamas przejmuje kontrolę nad Strefą Gazy
Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"
Świat
John Bolton
Były człowiek Trumpa oskarżony
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski już w Waszyngtonie. "Moskwa się spieszy"
Świat
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Egzekucje w Gazie, spotkanie Trump - Putin, Polak w finale Konkursu Chopinowskiego
WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
METEO
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
imageTitle
Pech trzyma się Sochana
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."
Świat
imageTitle
Alcaraz i Sinner znowu zmierzą się w finale. Stawką najwyższa nagroda w historii tenisa
EUROSPORT
Trump i Putin na Alasce
Tym razem Budapeszt. Orban o "wspaniałej wiadomości", Kreml o "przygotowaniach"
Świat
imageTitle
Włosi szykują się na powrót Nicoli Zalewskiego
EUROSPORT
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
METEO
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Niecodzienny widok w Krakowie. "Dyżurny od razu wysłał patrol"
Kraków
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
BIZNES
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
O "niełapaniu się na takie sztuczki" Kaczyńskiego w "Kropce nad i"
Polska
imageTitle
Opisali próbę odzyskania ciała słynnej zawodniczki. "Przeszukaliśmy wszystkie szczeliny"
EUROSPORT
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
WARSZAWA
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica