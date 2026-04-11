Świat

Co się dzieje w cieśninie Ormuz? USA: zaczęliśmy oczyszczanie

Cieśnina Ormuz
Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz
Źródło: TVN24
Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone rozpoczęły proces "oczyszczania" cieśniny Ormuz. W tym samym czasie w mediach pojawiły się doniesienia o przekroczeniu cieśniny przez okręty USA. Irańskie władze zaprzeczyły tym informacjom, zaś Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA potwierdziło je. Jak podali amerykańscy wojskowi, chodzi o unieszkodliwienie min morskich.

Kilka amerykańskich okrętów przepłynęło w sobotę przez cieśninę Ormuz - podał portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Okręty miały wpłynąć od wschodu, a następnie wrócić na Morze Arabskie. - To była operacja skoncentrowana na swobodzie żeglugi przez wody międzynarodowe - powiedział cytowany oficjel.

"Ten ruch nie był koordynowany z Iranem. To pierwszy raz, gdy amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez Cieśninę Ormuz od początku wojny" - przekazał Barak Ravid w serwisie X.

Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA potwierdziło, że dwa niszczyciele rakietowe Marynarki Wojennej rozpoczęły operację usuwania min w cieśninie Ormuz. USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy "przepłynęły przez Ormuz i prowadziły działania w Zatoce Perskiej w ramach szerszej misji mającej na celu zapewnienie, że cieśnina jest całkowicie wolna od min morskich" - poinformowało CENTCOM w poście opublikowanym na X.

Jak podaje CNN, od czasu zawarcia zawieszenia broni przez cieśninę przepłynęło jedynie około 30 statków.

Trump: rozpoczynamy oczyszczanie cieśniny Ormuz

Wcześniej Donald Trump w mediach społecznościowych ogłosił, że USA rozpoczęły proces "oczyszczania" cieśniny Ormuz po tym, jak - według niego - Iran utracił w wojnie m.in. swoją armię, obronę powietrzną i marynarkę. Jak zaznaczył, "jedyną rzeczą, która im pozostała", jest groźba, że jakiś statek może "uderzyć w jedną z min morskich", mimo że 28 jednostek przeznaczonych do ich stawiania "spoczywa na dnie morza".

"Rozpoczynamy właśnie proces oczyszczania cieśniny Ormuz w ramach przysługi dla krajów całego świata, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych. Niesamowite, że nie mają one odwagi ani woli, by wykonać tę pracę samodzielnie" - czytamy we wpisie na portalu Truth Social.

We wcześniejszym wpisie ogłosił natomiast, że "ogromna liczba całkowicie pustych tankowców" zmierza w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, aby załadować "najlepszą i najsłodszą ropę (i gaz!) na świecie".

"Mamy więcej ropy niż dwie kolejne największe gospodarki naftowe razem wzięte - i to lepszej jakości. Czekamy na was. Szybka realizacja zamówienia!" - napisał Trump.

Iran ostrzega, Amerykanie dementują

Niedługo później agencja Reuters, powołując się na media państwowe Iranu, przekazała, że wysokiej rangi irański wojskowy zaprzeczył, jakoby jakikolwiek amerykański okręt przepłynął przez cieśninę. Co więcej, agencja podała, że irańska telewizja państwowa wydała ostrzeżenie dla okrętu USA, zgodnie z którym miałby on zostać zaatakowany w ciągu 30 minut, jeśli przekroczy Cieśninę Ormuz. Jak podano, amerykański statek miał się wycofać niedługo po jego wydaniu.

Według informacji wspomnianego wcześniej reportera Axios Stany Zjednoczone miały nie otrzymać żadnego ostrzeżenia ze strony irańskich władz.

OGLĄDAJ: Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"

Źródło: CNN, PAP, Reuters

Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Pożegnanie z klasą. Szubarczyk nie zagra w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Papież Leon XIV (11.04.2025)
Papież Leon XIV wzywa: dość wojny!
Świat
mroz szron shutterstock_2289134197
Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
imageTitle
"Panie Jacku, dziękujemy"
EUROSPORT
46 min
shutterstock_2351566609
Tanio i toksycznie. Czy wiesz, na co się narażasz, zamawiając produkty z Chin?
Rozmowy o końcu świata
Prater, Wiedeń
Wypadek w znanym parku rozrywki. Nie pierwszy raz
Świat
Remont linii otwockiej i komunikacja zastępcza
Dwa tygodnie bez pociągów. Zaczynają się ogromne utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Medaliści i sportowcy nagrodzeni na Gali Olimpijskiej
EUROSPORT
Ferran Torres
Barcelona na autostradzie do tytułu. Koncert Ferrana Torresa
EUROSPORT
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: z Dudą była przynajmniej nić porozumienia
Fakty po "Faktach"
Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni ziemi w marcu 2026 r. w stosunku do średniej z marca w latach 1991-2020
Do niechlubnego rekordu w Europie zabrakło niewiele
METEO
imageTitle
Grabara puścił kolejne gole. Fatalna sytuacja jego klubu
EUROSPORT
f16 deklaracja
Nasi przodkowie masowo podpisywali ten dokument. "Unikat"
Polska
imageTitle
"Nie sądzę, aby Fręch wróciła do kadry"
EUROSPORT
Wiosenny spacer
Noc z mrozem, za dnia zrobi się cieplej
METEO
imageTitle
To było nieuniknione. Nowa gwiazda kolarstwa z triumfem w Kraju Basków
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze odprawiający mszę polową z okazji Wielkanocy
Zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Tylko na 32 godziny
Świat
Janina Rosińska, rok 2016
Janina ma 90 lat, rozrusznik serca i worek medali
Rafał Kazimierczak
Konwencja KO
"Owiane tajemnicą" spotkania u Tuska. "W tych ludzi inwestował miesiącami"
Polska
imageTitle
Lewandowski dostał ofertę. "Rozpoczęło się odliczanie"
EUROSPORT
morze plaza baltyk shutterstock_2546635187
Te miesiące mają odbiegać od normy. Pogoda na lato
METEO
imageTitle
Hurkacz wycofał się z turnieju w Monachium
EUROSPORT
imageTitle
Dreszczowiec na stadionie Widzewa. Kibice najedli się strachu
EUROSPORT
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Tamina nadchodzi. Prawie 20 stopni, możliwe burze
METEO
Rozmowa pomiędzy J.D. Vance, Shehbazem Sharifem i Mohammadem Ghalibafem transmitowana w pakistańskiej telewizji
"Przełomowy moment w historii dyplomacji" podczas rozmów Iran - USA
Świat
imageTitle
Sinner bez litości dla Zvereva. Stawka finału będzie ogromna
EUROSPORT
Pożar wybuchł po godzinie 16.30
Spłonął zakład utylizacji opon. Strażacy zakończyli akcję
Trójmiasto
Viktor Orban i Peter Magyar
Magyar pytany o więzienie dla Orbana. Nie pozostawił wątpliwości
Świat
imageTitle
Kolejna wpadka Arsenalu. Tym razem w lidze
EUROSPORT
36 min
pc
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
