Z walizki wystawała ludzka stopa. Zwłoki odkryte na obrzeżach Nowego Jorku

W położonej na wyspie Long Island w stanie Nowy Jork miejscowości Huntington Station we wtorek znaleziono walizkę ze zwłokami. Do odkrycia doszło około godziny 12 lokalnego czasu, gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze policji.

Wcześniej otrzymali oni zgłoszenie w sprawie "podejrzanej aktywności", jaka miała mieć miejsce na zalesionym terenie w pobliżu jednego z budynków mieszkalnych - informują lokalne media. Według relacji, z walizki stojącej przed budynkiem wystawać miał but lub stopa ofiary.

Zwłoki w walizce na Long Island

Tożsamość osoby, do której należało znalezione ciało, nie została jeszcze ustalona. W sprawie wszczęte zostało dochodzenie, a biuro koronera hrabstwa Suffolk przeprowadzi sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci.

Okoliczni mieszkańcy, jak wskazuje miejscowe wydanie ABC News, są wstrząśnięci sprawą. Huntington Station jest bowiem niewielkie i na co dzień spokojne. - Kiedy słyszysz o zwłokach w walizce, to jest to po prostu smutne. Bardzo smutne - stwierdziła w rozmowę ze stacją jedna z mieszkanek miejscowości.