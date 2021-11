Vukovar upadł 30 lat temu. Chorwaci maszerowali w rocznicę

Zginęło około 3 tysięcy żołnierzy i cywilów. 18 listopada 1991 roku obrońcy Vukovaru poddali się. Setki ludzi zginęły również po upadku miasta, a ich ciała wrzucono do masowego grobu na pobliskiej fermie świń.

- Dziś, w 30. rocznicę Dnia Pamięci, wspominamy bohaterów, którym cały naród chorwacki zawdzięcza wolność, demokrację i życie, jakie wiedziemy po wojnie domowej. Vukovar to Chorwacja, a Chorwacja to Vukovar – powiedział premier Andrej Plenković w swoim wystąpieniu. - Czcimy bitwę o Vukovar i ofiary Vukovaru. To rękojmia naszej przyszłości. Ofiara chorwackich obrońców nigdy nie zostanie zapomniana – dodał premier.