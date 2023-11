WHO chciało wyjaśnień w sprawie nowej fali zachorowań. Odpowiedź Chin

W środę Światowa Organizacja Zdrowia poprosiła Chiny o złożenie wyjaśnień w sprawie obserwowanego tam dużego wzrostu przypadków chorób układu oddechowego u dzieci. Odpowiedzi na tę prośbę w niedzielę udzielił rzecznik chińskiego ministerstwa zdrowia (formalnie Narodowej Komisji Zdrowia) Mi Feng. - Wzrost liczby pacjentów z chorobami układu oddechowego jest powiązany z jednoczesnym występowaniem kilku znanych już rodzajów patogenów, takich jak bakteria mycoplasma pneumoniae, wirusy RSV i SARS-CoV-2, czy przede wszystkim wirus grypy - stwierdził, odpowiadając na apel WHO .

Obecna sytuacja w Chinach "nie wskazuje na pojawienie się nowego patogenu", oceniła po otrzymaniu chińskiej odpowiedzi Marii Van Kerkhove, pełniącej obowiązki dyrektora departamentu WHO ds. gotowości i zapobiegania epidemiom i pandemiom. W jej ocenie rosnąca w Chinach liczba dzieci z chorobami płuc może wynikać z obniżenia ich odporności w trakcie dwóch lat obowiązywania obostrzeń covidowych. "Większość krajów borykała się z tym rok lub dwa lata temu" dodała, cytowana przez agencję Reutera.

Fala zachorowań w Chinach

Ponadto dostarczone przez Chiny dane wskazują, że liczba zachorowań na choroby układu oddechowego nie jest tam tak wysoka, jak podczas szczytów fali zachorowań w latach 2018-2019 - przekazała Van Kerkhove, czyli porównując do lat sprzed wybuchu pandemii Covid-19. Rzecznik chińskiego ministerstwa zdrowia zaapelował jednak, by ze względu obecną sytuację "zwiększyć liczbę odpowiednich klinik i placówek leczniczych, wydłużyć godziny pracy i wzmocnić gwarancje dostaw leków". Obywatelom polecił także powrót do powszechnego noszenia maseczek.