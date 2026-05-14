Uroczysty bankiet na cześć Trumpa. Jeden szczegół zwraca uwagę

Przywódca Chin Xi Jinping zorganizował uroczysty bankiet na cześć przebywającego w Pekinie prezydenta USA Donalda Trumpa. Xi nazwał wizytę amerykańskiego prezydenta historycznym wydarzeniem. Dodał, że "odnowa Chin i 'uczynienie Ameryki ponownie wielką' (hasło wyborcze Trumpa - red.) mogą iść w parze".

Trump wzniósł toast

Obaj przywódcy podkreślili, że "wnikliwie wymienili poglądy", a Xi oświadczył, że dwustronne relacje powinny opierać się na partnerstwie, a nie rywalizacji. Dodał, że stosunki Chin z USA są najważniejszymi spośród relacji dwustronnych na świecie, a "kluczowy dla ich stabilności powinien być wzajemny szacunek".

Prezydent USA nazwał swego gospodarza przyjacielem i zgodził się z opinią dotyczącą rangi dwustronnych relacji. - Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami są jednymi z najbardziej znaczących w dziejach świata - stwierdził. Amerykański przywódca zaprosił też chińskiego lidera do Białego Domu na 24 września.

Światowe media zwracają uwagę na jeden szczegół z bankietu. Donald Trump wzniósł podczas niego toast, dziękując prezydentowi Xi za powitanie i podkreślając długotrwałe więzi między narodami.

"Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome... It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White…

Trump: nie piję

Szczegół zwraca uwagę, gdyż Trump wielokrotnie podkreślał, że nie pije alkoholu. Wiąże się to z rodzinną tragedią - jego starszy brat Fred był alkoholikiem i zmarł w wieku 42 lat.

Trump mówił o tym chociażby przy okazji głośnego artykułu "Vanity Fair" z wypowiedziami szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles. Stwierdziła w nim między innymi, że Trump ma "osobowość alkoholika". Prezydent USA, komentując artykuł, przyznał jej rację.

- Wielokrotnie to o sobie mówiłem. Mam szczęście, że nie piję. Mam zaborczy i podatny na uzależnienia typ osobowości. Mówiłem to już wiele, wiele razy wcześniej - tłumaczył. Nie wiadomo jednak, czy w kieliszku prezydenta USA faktycznie był alkohol, czy napój bezalkoholowy.

Pierwsza od blisko dziewięciu lat wizyta prezydenta USA w Chinach zakończy się w piątek. Poprzednia odbyła się w listopadzie 2017 roku, kiedy podczas swojej pierwszej kadencji złożył ją Trump.

