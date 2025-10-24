Chiny ogłosiły nowy plan pięcioletni. Kolejna czystka wstrząsnęła armią

IV plenum Komitetu Centralnego Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W czwartek w Chinach zakończyło się IV plenum Komitetu Centralnego, jedno z najważniejszych cyklicznych spotkań partyjnych.

Kluczowym elementem strategii w planie pięcioletnim mają być "silne pobudzenie konsumpcji" i rozbudowa "potężnego rynku krajowego".

Partia wezwała do "strategicznej determinacji" w obliczu "wielkich wyzwań szalejących burz".

IV Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) odbyło się w dniach 20-23 października w Pekinie z udziałem 168 pełnoprawnych członków KC i ich 147 zastępców. Komitet Centralny to formalnie najważniejszy organ rządzącej Chinami partii, który w tym roku miał za zadanie wytyczenie nowego planu pięcioletniego dla gospodarki.

Wydarzenie, które trwało cztery dni za zamkniętymi drzwiami, jest jednym z najważniejszych cyklicznych spotkań partyjnych w Chinach. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że lata 2026-2030 będą "kluczowym czasem na położenie fundamentów i pełne przyspieszenie w kierunku urzeczywistnienia socjalistycznej modernizacji".

Plan pięcioletni Chin

Do głównych celów na nadchodzącą "pięciolatkę" należy osiągnięcie "znaczących wyników w rozwoju wysokiej jakości" oraz "dalsze istotne kroki w kierunku wspólnego dobrobytu dla całego narodu".

Kluczowym elementem strategii mają być "silne pobudzenie konsumpcji" i rozbudowa "potężnego rynku krajowego", aby przyspieszyć budowę nowego modelu rozwoju, w którym strategiczną podstawą będzie popyt wewnętrzny. Partia wezwała przy tym do połączenia "inwestowania w ludzi z inwestowaniem w dobra".

Chińska gospodarka jest obecnie w kryzysie, głównie w związku z kryzysem na rynku nieruchomości i słabą konsumpcją wewnętrzną, spowodowaną utratą zaufania i rosnącym bezrobociem wśród młodzieży. To skłania obywateli do zmniejszania wydatków. Władze usiłowały zaradzić temu problemowi, oferując dotacje na zakup samochodów oraz wprowadzając programy zachęt, lecz efekty tych działań pozostają umiarkowane.

KC o "wielkich wyzwaniach szalejących burz"

W kontekście globalnych wyzwań KPCh zauważa, że na świecie zachodzą "głębokie i skomplikowane zmiany", a nadchodzący pięcioletni okres będzie charakteryzował się "jednoczesnym występowaniem strategicznych szans i ryzyk, ze wzrostem nieprzewidywalnych czynników". W komunikacie nie zdefiniowano tych elementów.

KC wezwał do zachowania "strategicznej determinacji" i "zwiększenia poczucia pewności zwycięstwa", a także podkreślił potrzebę bycia "odważnym i dobrym w walce" w obliczu "wielkich wyzwań szalejących burz".

Szczególny nacisk położono też na modernizację przemysłu i wzmocnienie zdolności obronnych kraju.

Plany przemysłowe

KPCh zapowiedziała budowę nowoczesnego systemu przemysłowego, podkreślając potrzebę "utrzymania rozsądnego udziału przemysłu wytwórczego" i rozwijania "nowych sił wytwórczych wysokiej jakości", napędzanych przez autonomiczne innowacje i przełomowe technologie. Celem - podkreślono - jest dominacja Chin w nowej rewolucji naukowo-technicznej.

W zakresie bezpieczeństwa KPCh zobowiązała się do "promowania modernizacji systemu i zdolności bezpieczeństwa narodowego".

Ogłoszono również zamiar "osiągnięcia celów stulecia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) zgodnie z harmonogramem". Zgodnie z tymi celami ALW ma stać się armią światowej klasy, a obrona ma zostać zmodernizowana w oparciu o "wojskową strategię nowej ery". Jednocześnie do 2035 roku Chiny mają osiągnąć "poziom PKB na mieszkańca zbliżony do poziomu krajów średnio rozwiniętych".

Władze w Pekinie poinformowały pod koniec września, że Chiny, druga gospodarka świata, nie będą już ubiegać się o korzyści wynikające ze statusu kraju rozwijającego się w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), choć formalnie zachowają ten status.

Roszady personalne

W czwartek KPCh przekazała też informację o wydaleniu z KC 14 urzędników cywilnych i wojskowych. To największe od lat roszady personalne i kolejna odsłona trwającej już od ponad dekady w chińskich szeregach partyjnych i wojskowych.

Najważniejsza zmiana dotyczy CKW, potężnego organu dowodzącego armią, na czele którego stoi przywódca ChRL Xi Jinping. Na stanowisko wiceprzewodniczącego CKW awansowano gen. Zhang Shengmina.

Dotychczasowy drugi rangą wiceprzewodniczący CKW, gen. He Weidong, został wydalony z partii za "poważne naruszenia dyscypliny i prawa", co jest eufemizmem dla zarzutów korupcyjnych. Usunięcie go ze stanowiska jest bezprecedensowe – to pierwsza dymisja urzędującego generała z CKW od czasów rewolucji kulturalnej.

He Weidong, członek 24-osobowego Biura Politycznego, był uważany za bliskiego stronnika Xi. Jego miejsce zajął 67-letni Zhang to sekretarz Komisji Kontroli Dyscyplinarnej CKW, nadzorującej działania antykorupcyjne w chińskich siłach zbrojnych.

Wśród 14 wydalonych członków Komitetu Centralnego znalazło się aż ośmiu wysokich rangą generałów, co podkreśla militarny wymiar czystki. Wszyscy zostali usunięci z szeregów partii za "poważne naruszenie dyscypliny i prawa". W ich miejsce awansowano na "pełnoprawnych członków" KC 11 osób.

To największa rotacja kadrowa podczas jednego posiedzenia KC od czasu VII Plenum w 2017 r.

Zmiany te są efektem szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej na szczytach, prowadzonej przez Xi od objęcia władzy w 2012 roku. W jej wyniku m.in. siedmioosobowa CKW straciła od 2023 roku już trzech członków.

Partia jest wszystkim

Podczas sesji plenarnej podkreślono, że rządzenie krajem musi zaczynać się od rządzenia partią, ponieważ tylko gdy partia prosperuje, kraj może być silny. Im skuteczniejsze jest zarządzanie i samodyscyplina w partii, tym lepiej zabezpieczony jest rozwój gospodarczy i społeczny - dodano.

W komunikacie wezwano do ściślejszego zjednoczenia się wokół KC partii z Xi Jinpingiem na czele oraz dalszego "pisania rozdziału historii o dwóch cudach szybkiego rozwoju gospodarczego i długotrwałej stabilności społecznej".

Nowy plan pięcioletni zostanie sformalizowany i przyjęty w marcu podczas tzw. dwóch sesji, czyli równoległych obrad fasadowego parlamentu Chin - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - oraz pełniącej funkcje doradcze wobec rządu Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin.

