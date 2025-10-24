Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chiny ogłosiły nowy plan pięcioletni. Kolejna czystka wstrząsnęła armią

IV plenum Komitetu Centralnego
IV plenum Komitetu Centralnego
Źródło: Reuters
Chiny wyznaczyły nowy plan pięcioletni przyjęty na zakończonym w czwartek IV plenum Komitetu Centralnego. Ma on połączyć "szybki rozwój gospodarczy" ze wzmocnieniem bezpieczeństwa narodowego. Przy okazji ujawniono skalę roszad personalnych w partii o wojsku, będących wynikiem trwającej czystki.
Kluczowe fakty:
  • W czwartek w Chinach zakończyło się IV plenum Komitetu Centralnego, jedno z najważniejszych cyklicznych spotkań partyjnych.
  • Kluczowym elementem strategii w planie pięcioletnim mają być "silne pobudzenie konsumpcji" i rozbudowa "potężnego rynku krajowego".
  • Partia wezwała do "strategicznej determinacji" w obliczu "wielkich wyzwań szalejących burz".

IV Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) odbyło się w dniach 20-23 października w Pekinie z udziałem 168 pełnoprawnych członków KC i ich 147 zastępców. Komitet Centralny to formalnie najważniejszy organ rządzącej Chinami partii, który w tym roku miał za zadanie wytyczenie nowego planu pięcioletniego dla gospodarki.

Wydarzenie, które trwało cztery dni za zamkniętymi drzwiami, jest jednym z najważniejszych cyklicznych spotkań partyjnych w Chinach. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że lata 2026-2030 będą "kluczowym czasem na położenie fundamentów i pełne przyspieszenie w kierunku urzeczywistnienia socjalistycznej modernizacji".

Plan pięcioletni Chin

Do głównych celów na nadchodzącą "pięciolatkę" należy osiągnięcie "znaczących wyników w rozwoju wysokiej jakości" oraz "dalsze istotne kroki w kierunku wspólnego dobrobytu dla całego narodu".

Kluczowym elementem strategii mają być "silne pobudzenie konsumpcji" i rozbudowa "potężnego rynku krajowego", aby przyspieszyć budowę nowego modelu rozwoju, w którym strategiczną podstawą będzie popyt wewnętrzny. Partia wezwała przy tym do połączenia "inwestowania w ludzi z inwestowaniem w dobra".

Chińska gospodarka jest obecnie w kryzysie, głównie w związku z kryzysem na rynku nieruchomości i słabą konsumpcją wewnętrzną, spowodowaną utratą zaufania i rosnącym bezrobociem wśród młodzieży. To skłania obywateli do zmniejszania wydatków. Władze usiłowały zaradzić temu problemowi, oferując dotacje na zakup samochodów oraz wprowadzając programy zachęt, lecz efekty tych działań pozostają umiarkowane.

Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
Dowiedz się więcej:

Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"

BIZNES

KC o "wielkich wyzwaniach szalejących burz"

W kontekście globalnych wyzwań KPCh zauważa, że na świecie zachodzą "głębokie i skomplikowane zmiany", a nadchodzący pięcioletni okres będzie charakteryzował się "jednoczesnym występowaniem strategicznych szans i ryzyk, ze wzrostem nieprzewidywalnych czynników". W komunikacie nie zdefiniowano tych elementów.

KC wezwał do zachowania "strategicznej determinacji" i "zwiększenia poczucia pewności zwycięstwa", a także podkreślił potrzebę bycia "odważnym i dobrym w walce" w obliczu "wielkich wyzwań szalejących burz".

Szczególny nacisk położono też na modernizację przemysłu i wzmocnienie zdolności obronnych kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu

Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu

BIZNES
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO

Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO

Maciej Michałek

Plany przemysłowe

KPCh zapowiedziała budowę nowoczesnego systemu przemysłowego, podkreślając potrzebę "utrzymania rozsądnego udziału przemysłu wytwórczego" i rozwijania "nowych sił wytwórczych wysokiej jakości", napędzanych przez autonomiczne innowacje i przełomowe technologie. Celem - podkreślono - jest dominacja Chin w nowej rewolucji naukowo-technicznej.

W zakresie bezpieczeństwa KPCh zobowiązała się do "promowania modernizacji systemu i zdolności bezpieczeństwa narodowego".

Ogłoszono również zamiar "osiągnięcia celów stulecia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) zgodnie z harmonogramem". Zgodnie z tymi celami ALW ma stać się armią światowej klasy, a obrona ma zostać zmodernizowana w oparciu o "wojskową strategię nowej ery". Jednocześnie do 2035 roku Chiny mają osiągnąć "poziom PKB na mieszkańca zbliżony do poziomu krajów średnio rozwiniętych".

Władze w Pekinie poinformowały pod koniec września, że Chiny, druga gospodarka świata, nie będą już ubiegać się o korzyści wynikające ze statusu kraju rozwijającego się w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), choć formalnie zachowają ten status.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"

Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"

BIZNES
Już nie gospodarka. Chiny mają nowy priorytet

Już nie gospodarka. Chiny mają nowy priorytet

Roszady personalne

W czwartek KPCh przekazała też informację o wydaleniu z KC 14 urzędników cywilnych i wojskowych. To największe od lat roszady personalne i kolejna odsłona trwającej już od ponad dekady w chińskich szeregach partyjnych i wojskowych.

Najważniejsza zmiana dotyczy CKW, potężnego organu dowodzącego armią, na czele którego stoi przywódca ChRL Xi Jinping. Na stanowisko wiceprzewodniczącego CKW awansowano gen. Zhang Shengmina.

Dotychczasowy drugi rangą wiceprzewodniczący CKW, gen. He Weidong, został wydalony z partii za "poważne naruszenia dyscypliny i prawa", co jest eufemizmem dla zarzutów korupcyjnych. Usunięcie go ze stanowiska jest bezprecedensowe – to pierwsza dymisja urzędującego generała z CKW od czasów rewolucji kulturalnej.

He Weidong, członek 24-osobowego Biura Politycznego, był uważany za bliskiego stronnika Xi. Jego miejsce zajął 67-letni Zhang to sekretarz Komisji Kontroli Dyscyplinarnej CKW, nadzorującej działania antykorupcyjne w chińskich siłach zbrojnych.

Chiny ćwiczą własną "Normandię". Gigantyczne statki inwazyjne
Dowiedz się więcej:

Chiny ćwiczą własną "Normandię". Gigantyczne statki inwazyjne

Wśród 14 wydalonych członków Komitetu Centralnego znalazło się aż ośmiu wysokich rangą generałów, co podkreśla militarny wymiar czystki. Wszyscy zostali usunięci z szeregów partii za "poważne naruszenie dyscypliny i prawa". W ich miejsce awansowano na "pełnoprawnych członków" KC 11 osób.

To największa rotacja kadrowa podczas jednego posiedzenia KC od czasu VII Plenum w 2017 r.

Zmiany te są efektem szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej na szczytach, prowadzonej przez Xi od objęcia władzy w 2012 roku. W jej wyniku m.in. siedmioosobowa CKW straciła od 2023 roku już trzech członków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
List z Chin do Kim Dzong Una

List z Chin do Kim Dzong Una

Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"

Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"

BIZNES

Partia jest wszystkim

Podczas sesji plenarnej podkreślono, że rządzenie krajem musi zaczynać się od rządzenia partią, ponieważ tylko gdy partia prosperuje, kraj może być silny. Im skuteczniejsze jest zarządzanie i samodyscyplina w partii, tym lepiej zabezpieczony jest rozwój gospodarczy i społeczny - dodano.

W komunikacie wezwano do ściślejszego zjednoczenia się wokół KC partii z Xi Jinpingiem na czele oraz dalszego "pisania rozdziału historii o dwóch cudach szybkiego rozwoju gospodarczego i długotrwałej stabilności społecznej".

Nowy plan pięcioletni zostanie sformalizowany i przyjęty w marcu podczas tzw. dwóch sesji, czyli równoległych obrad fasadowego parlamentu Chin - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - oraz pełniącej funkcje doradcze wobec rządu Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin.

OGLĄDAJ: Chiny realizują swój plan. Wyprzedzą USA?
pc

Chiny realizują swój plan. Wyprzedzą USA?
Kijek w kosmosie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/XINHUA / Ding Haitao

Udostępnij:
TAGI:
ChinyUSA
Czytaj także:
Czy soja jest szkodliwa dla naszego zdrowia? Zapytaliśmy ekspertki
Soja winna depresji, a cholesterol nie odpowiada za miażdżycę? Punktujemy bzdury
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Trump górą w starciu gigantów. Ma pierwszy półfinał w sezonie
EUROSPORT
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki w jeden dzień. Jest ofiara śmiertelna
METEO
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW. Gigantyczny korek
WARSZAWA
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Śmiertelny wypadek w zakładzie produkującym beton
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Chcą wyjaśnień od Piesiewicza. "Decyzja powinna zostać przedłożona zarządowi"
EUROSPORT
Dylan Earl i Jake Reeves
Na zlecenie Rosji podpalali magazyny. Zapadł wyrok
Jacek Kurski
Kurski jako "wyzwoliciel mediów"? Adamowicz: świat potrafi być okrutnie bezczelny
Polska
Lofoten Islands, Norwegia
Turyści "przyjeżdżają z całego świata". Kłopoty z parkingami, śmietnikami i kanalizacją
BIZNES
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
METEO
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
WARSZAWA
Platforma Obywatelska
Pierwszy sondaż "to był szok"
Polska
Michał Przedlacki
"W heroiczny sposób relacjonuje wojnę". Michał Przedlacki nagrodzony
Polska
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
BIZNES
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Trzech Ukraińców skazanych w związku z podpaleniami
Polska
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje
Trójmiasto
imageTitle
Lewandowski krok od powrotu. "Lekarze pod wrażeniem tempa jego regeneracji"
EUROSPORT
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
METEO
Nielegalne składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta pod lupą policji
Składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta
Poznań
Sąd Najwyższy orzekł w sprawie egzekucji
Egzekucja z użyciem gazu w USA. "Dotychczas najgorsza"
USA zaatakowały kolejną łódź na Morzu Karaibskim
"Wyśledzimy, wytropimy, zabijemy". Uderzyli dzięsiąty raz
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
WARSZAWA
shutterstock_1707947203
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
BIZNES
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
METEO
A new survey of M/S Estonia on board VOS Sweet in the Baltic Sea on June 09, 2022. Using a ROV (remotely operated vehicle), a photogrammetric survey is being carried out.
Media: Rosjanie szpiegują z wraku promu "Estonia"
Szczepienie grypa covid strzykawka
Najmniej w Europie. Dlaczego polscy seniorzy nie szczepią się na grypę?
Zdrowie
Kiriłł Dmitriew
Doradca Putina w Waszyngtonie. Ma "kontynuować dyskusję"
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
BIZNES
imageTitle
Zawodnik Industrii trafił do siódemki kolejki Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł 25-letni kolarz. "Walczył do samego końca"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica