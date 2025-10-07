Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nadepnęła na butelkę, wylał się kwas "rozpuszczający kości"

smieci shutterstock_2076915481
Ktoś wrzucił kwas masłowy do salonu masażu w Kielcach
Źródło: KM PSP w Kielcach
Kobieta ze wschodnich Chin w czasie spaceru nadepnęła na porzuconą na ziemi butelkę, która okazała się zawierać niezwykle silnie żrący kwas fluorowodorowy. Kobieta, mimo udzielenia szybkiej pomocy medycznej, po kilku dniach zmarła w szpitalu.
Kluczowe fakty:
  • Kwas fluorowodorowy jest bezbarwną, silnie żrącą substancją, która rozpuszcza m.in. metale i szkło.
  • Zatrzymano osobę, która miała wyrzucić butelki z groźnym kwasem, grozi jej 7 lat więzienia.
  • Gazeta "Beijing News" napisała, że mieszkańcy uprawiali kiedyś warzywa w tej okolicy.

52-letnia kobieta o nazwisku Tu 9 września szła po zboczu wzgórza w mieście Hangzhou we wschodnich Chinach, kiedy nadepnęła na leżącą na trawie plastikową butelkę. Butelka pękła pod jej butem, a kobieta niedługo później straciła przytomność. Po przewiezieniu jej do szpitala okazało się, że z butelki wylał się na nią niezwykle silnie żrący kwas fluorowodorowy.

Kwas fluorowodorowy na trawie

U kobiety stwierdzono niewydolność wielu narządów oraz poważne zaburzenia równowagi elektrolitowej. Jej szanse na przeżycie od razu oceniono jako bardzo niskie. Po pięciu dniach w szpitalu 52-latka zmarła z powodu niewydolności serca i płuc.

Kwas fluorowodorowy jest bezbarwną, silnie żrącą substancją, która rozpuszcza nawet metale i szkło. Używa się go w przemyśle oraz stomatologii, do zadań takich jak usuwanie rdzy, trawienie szkła i obróbka powierzchni. Jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia. Substancja ta szybko przenika przez skórę, powodując korozję tkanek i kości, przez co bywa nazywana "wodą rozpuszczającą kości".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej

Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej

Kujawsko-Pomorskie
Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"

Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"

Wrocław

W mediach społecznościowych pojawił się wpis osoby, która podaje się za dziecko kobiety. "Moja mama odeszła od nas w sposób, którego nie mogliśmy pojąć, i to tak szybko. Mam nadzieję, że w niebie nie ma żadnych wypadków" - napisała osoba podpisująca się jako LIV Yuanbao. Dodała, że butelka, na którą nadepnęła matka, była bardzo stara i dlatego łatwo pękła pod naciskiem buta, uwalniający znajdujący się w środku płyn.

Policja zamknęła i zdezynfekowała teren zdarzenia oraz zapewniła, że ​​rodzina zmarłej kobiety otrzyma wsparcie, przekazał hongkoński dziennik "South China Morning Post". Śledczy znaleźli na miejscu jeszcze dwie inne butelki kwasu fluorowodorowego, które usunięto. Zdaniem policji butelki zostawił sprzątacz o nazwisku Ai, którego praca polegała na czyszczeniu ścian. Został zatrzymany, grozi mu do siedmiu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Popularna sieć wycofuje produkt ze sprzedaży. "Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego"

Popularna sieć wycofuje produkt ze sprzedaży. "Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego"

BIZNES
Wyciek kwasu w fabryce. Produkcja jogurtów wstrzymana

Wyciek kwasu w fabryce. Produkcja jogurtów wstrzymana

Katowice

Kwas "rozpuszczający kości"

Incydent wywołał zaniepokojenie wśród mieszkańców Chin, którzy zwracają uwagę na częste zaniedbania w postępowaniu z niebezpiecznymi odpadami. Jak podają lokalne media, incydent wydarzył się na zboczu za osiedlem mieszkaniowym przeznaczonym do rozbiórki. Gazeta "Beijing News" napisała, że mieszkańcy uprawiali kiedyś warzywa w tej okolicy.

W Chinach przemysłowy kwas fluorowodorowy o stężeniu powyżej 30 procent podlega ścisłym regulacjom. Jednak na niektórych platformach e-commerce w Chinach wersje o niższym stężeniu sprzedawane są za 10–40 juanów (5-20 złotych), nierzadko stwarzając zagrożenie dla ich odbiorców. W styczniu pewien mężczyzna z południowo-wschodnich Chin próbował czyścić takim kwasem ceramikę po założeniu dwóch par rękawiczek. Kwas od razu przeniknął jednak przez rękawiczki, a mężczyzna doznał poważnych obrażeń trzech palców.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: South China Morning Post, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ChinyChemia
Czytaj także:
szpital lutycka poznań
Ordynator zatrzymany w szpitalu z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
BIZNES
imageTitle
Kamień milowy Świątek. Tak wygrywały tylko największe
EUROSPORT
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga. "Fundatorem" pijany kierowca
WARSZAWA
shutterstock_2624389731
Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Anna Bielecka
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
BIZNES
imageTitle
Przedłużające się problemy zdrowotne Bartosza Kurka
Najnowsze
Dziecko trafiło do szpitala
12-latka na hulajnodze pod kołami auta
Łódź
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
METEO
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony
Kraków
Jacek Stawiski
Jacek Stawiski nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego"
Polska
Bakterie coli w wodzie, podstawiono beczkowóz
Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli
Wrocław
Butelka wina
Lekarze myśleli, że miał udar. Żona dolała mu do wina płynu chłodniczego
Świat
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
METEO
shutterstock_2381682151
Wpadka z czekoladą na konferencji prawicowej partii
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
WARSZAWA
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton używanej odzieży pod chmurką. Z lotu ptaka wyglądają jak średniowieczne ruiny
Łódź
"Cudownie dziwny świat Gumballa"
Prawdziwe imię Gumballa to... Quiz dla znawców Elmore
Quizy
imageTitle
Najlepsza wersja Świątek już w pierwszym meczu turnieju
EUROSPORT
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował policjantów, którzy zatrzymywali jego właściciela. Padł strzał
Kraków
imageTitle
Iga Świątek - Marie Bouzkova w Wuhan Open [RELACJA]
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Usterka w Sejmie. Hołownia do posłów: nie dramatyzujcie
Polska
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
Madryt miejsce zawalenie się budynku
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
"Zrzucałam to na brak słońca i infekcję". Do szpitala przyjechała już sina
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica