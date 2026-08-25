Świat Madryt reaguje na kryzys migracyjny. Rząd przejmuje zarządzanie Ceutą Oprac. Mikołaj Stępień |

Hiszpańska policja przenosi migrantów do tymczasowych schronień w Ceucie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REDUAN

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformował w poniedziałek pierwszy wicepremier Carlos Cuerpo rząd Hiszpanii przejmuje od wtorku samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą tego kraju w Afryce Północnej.

Podczas swojej wizyty w Ceucie wicepremier Cuerpo sprecyzował, że jednolita struktura dowodzenia przez gabinet Pedro Sancheza wynika z uznania sytuacji w Ceucie za "kwestię bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii".

Cuerpo przypomniał, że przejęcie zarządzania Ceutą to odpowiedź na prośbę lokalnych władz w związku z kryzysem migracyjnym, który zapoczątkowało masowe wtargnięcie tysięcy migrantów 30 i 31 lipca.

Hiszpania reaguje na kryzys migracyjny w Ceucie

Wicepremier Hiszpanii wyjaśnił, że na czele tzw. jednolitej struktury dowodzenia w Ceucie będzie stał minister polityki terytorialnej Angel Victor Torres. Dodał, że głównym celem przejęcia kontroli przez gabinet Sancheza nad autonomicznym miastem jest "odzyskanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa przez jego mieszkańców".

- Jesteśmy świadomi, że mieszkający tu nasi obywatele przechodzą przez trudny okres - dodał Cuerpo.

Jednym z pierwszych działań rządu Sancheza w Ceucie będzie zorganizowanie masowych szczepień migrantów, którzy pozostają w eksklawie od końca lipca. W poniedziałek ministerstwo zdrowia Hiszpanii oraz rządy wspólnot autonomicznych tego kraju porozumiały się w sprawie wysłania do Ceuty 45 tysięcy sztuk szczepionek przeciwko różnorodnym chorobom - między innymi odrze, błonicy, polio i ospie wietrznej.

Ceuta. Migrant niesie swoje rzeczy na plaży El Trampolin Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REDUAN

Kryzys w Ceucie

Pod koniec lipca do Ceuty wdarło się - korzystając z bierności marokańskich służb granicznych - około 80 tysięcy migrantów. Choć w ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka ponad 70 tysięcy osób, to nadal tysiące przybyszów nielegalnie tam przebywających destabilizuje życie eksklawy koczując w miejscach publicznych - na ulicach, plaży i cmentarzu.

Według szacunków pozarządowej organizacji praw człowieka Caminando Fronteras w trakcie masowej przeprawy do Ceuty pod koniec lipca zginęło co najmniej 145 osób. Od piątku w eksklawie pochowano 60 niezidentyfikowanych migrantów.